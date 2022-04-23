Вспомнил и визит в Киев: Зеленский ответил на роль Абрамовича в переговорах с Россией

Российский миллиардер Роман Абрамович позиционирует себя нейтральной стороной на переговорах России и Украины. У украинского президента спросили, что он думает об олигархе в переговорном процессе.

На эту тему Владимир Зеленский высказался во время пресс-конференции 23 апреля, сообщает 24 канал. Президент не был говорлив, когда у него спросили о российском олигархе.

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Что именно сказал Зеленский об Абрамовиче

Зеленский лишь подтвердил, что миллиардер действительно участвует в переговорном процессе. "Насколько мне известно, а мне известно немало, Абрамович входит в состав российской группы переговоров", – констатировал президент.

Также глава Украины рассказал и о визите российского олигарха в Украину, а именно в Киев. Об этом ранее сообщали СМИ.

Мол, Абрамович посещал столицу, чтобы попытаться предложить пути возобновления переговоров между украинской и российской делегациями. Президент снова не открыл все детали, но посещение подтвердил.

Как я знаю, он был в Киеве. Формат его встречи я не готов обсуждать,

– подчеркнул Зеленский.

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