22:24
27 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Водка для Ким Чен Ына. Православная медицина
      Вєсті Кремля
      21:31, сегодня
      Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула
      Вєсті.UA
      19:51, 26 февраля
      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Эмиграция из СССР
      Згадати все
      21:35, сегодня
      Телеканал новостей 24 Программы Вспомнить все
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ

      Вспомнить Все: Эмиграция из СССР

      Вспомнить все 43 Читати новину українською

      Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. И у украинцев эта потребность, похоже, на генетическом уровне. Но как можно реализовать свое стремление жить лучше в Союзе. А никак! Спасала только эмиграция за пределы железного занавеса.

      Начало эмиграции

      Репрессии, аресты, жизнь под гнетом красного террора нравилась не всем советским людям. А те, кто к тому же не верил в светлое социалистическое будущее, точно мечтал о том, как сбежать из социализма "рая" и живут в "загнивающем" капитализме.

      Читайте также: Вспомнить Все: Советские мифы, часть 1

      Среди всех народов союза едва ли не наиболее "продвинутыми" в вопросе эмиграции были украинцы. Нацию, у которой свободолюбивость запечатлена в генах, не заставишь сидеть на цепи. Началось все с того, когда большевики ступили на украинскую землю. Национальная освободительная борьба проиграна, надежды на становление суверенной страны не оставалось. Не свыкаясь с красным террором украинцы массово покидали родные дома.

      Для украинцев миграционная мобильность характерна не так, как для других народов или этносов. Это генетически, это в традиции – искать, где лучше... Эмигрировали примерно 100 тысяч человек. Эмигрировали представители правительства УНР, правительства ЗУНР. Можно говорить о двух волнах эмиграции: первая из Восточной Украины, вторая – из Западной,
      – рассказал историк и профессор Владимир Трощинский.

      еміграція з срср
      Украинцы были едва ли не самыми "продвинутыми" в вопросе миграции из СССР

      Талантливый авиаконструктор Сикорский и анафема за эмиграцию

      Среди эмигрантов был человек, который сделал весомый вклад в мировую авиацию. Его самолеты ставили мировые рекорды уже в начале 20 века, а на вертолетах с его именем до сих пор летают американские президенты. Талантливый авиаконструктор Игорь Сикорский эмигрировал вместе с семьей из-за реальной угрозы ареста и даже расстрела.

      сікорський
      Игорь Сикорский

      И если в Российской Империи украинский инженер имел и влияние, и уважение, то после эмиграции большевики подвергли его настоящий анафеме. Как и сотни других представителей украинской интеллигенции.

      Такие случаи были очень громкие. Этих людей проклинали официально. Клеймили, родственники имели проблемы,
      – подчеркнул ученый и писатель Максим Стриха.

      Эмиграция после Второй мировой

      В разы большей была третья волна эмиграции. Она началась сразу после окончания Второй мировой войны.

      В первые месяцы, май – июнь, в Западной Германии, в Западной Австрии собралось, по экспертным подсчетам, от одного до двух миллионов людей. Выходцев из Украины,
      – отметил историк Трощинский.

      Преимущественно, это была вывезенная рейхом рабочая сила из Украины. Но попадались и воины Украинской повстанческой армии. Все же, как рабочие, так и повстанцы, возвращаться в "страну серпа и молота" мало кто хотел.

      От террора убегали целыми семьями: Квитка Цисык

      Пока границы были более-менее прозрачны, от красного террора бежали целыми семьями. Как вот семья Владимира и Иванны – на первый взгляд простых выходцев из Украины.

      Читайте также: Вспомнить Все: Советские мифы, часть 2

      В Соединенные Штаты они уехали в 1949 году. Там у них родилась дочь, которая очаровала своим голосом весь мир. Родившись в эмиграции в США, Квитка Цисык стал популярной исполнительницей рекламных джинглов. Благодаря родителям она не забыла свое происхождение. Однако, так и не успела посетить уже независимую Украину.

      Видео: интервью с Квиткой Цисык

      Волна эмиграции сошла на нет

      Бежать из Советского Союза стало тяжелее, как только границы взяли под железный контроль. Так же под присмотром были и люди, которых тянуло в другие страны.

      Потом волна эмиграции сошла на нет, потому что рубеж был очень крепкий со всех сторон. Тем более, перейти советские границы и не оказаться в социалистическом лагере – еще ничего не решало. В период с 50-х до 80-х годов официально эмигрировать было практически невозможно. Да просто съездить в другую страну было сложно,
      – пояснил ученый Стриха.

      Но особым статусом смогли воспользоваться советские евреи. Переломной стала шестидневная война на Ближнем Востоке и разрыв советско-израильских отношений. Сотни тысяч евреев покидали все нажитое в Союзе, лишь бы убежать подальше.

      Рискованный план побега

      Чтобы попасть в цивилизованный мир люди часто выбирали рискованный план побега. За него можно было загреметь на десятилетия в лагеря. И это только за попытку пересечь границу таких стран как Польша, тогдашняя Чехословакия.

      На Финляндию шли, потому что там не было сплошной линии границы. Шли на Румынию. Но дальше на границах с Румынией, Югославией их, как правило, отлавливали. Ведь на Румынию было легко идти, граница была размыта,
      – политический аналитик Тарас Чорновил.

      Европа была лишь перевалочным пунктом для эмигрантов. Главная цель – за океанами. "Это Соединенные Штаты, это Канада, это Южная Америка. В частности, Бразилия и Аргентина. Это Австралия", – рассказал историк Трощинский.

      Читайте также: Вспомнить Все: Табу и запреты в Союзе

      Именно у берегов Австралия в 79 году случилась история, которая разлетелась на весь мир, но упорно замалчивалась в советском союзе.
      Больше об этом смотрите в программе "Вспомнить Все".

      blog_ava
      Это – полная ж*па, – судья Нацотбора Евгений Филатов о Евровидение
      сегодня
      1462
      Теги: СССР Иммигранты История Вспомнить все
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      сегодня , 22:01 Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      Артем Овдієнко 231
      Конфликт между Индией и Пакистаном: быть ли войне и как это коснется Украины
      сегодня , 21:33 Конфликт между Индией и Пакистаном: быть ли войне и как это коснется Украины
      Світлана Попова 226
      Expo 2020: Топ-7 павильонов, которыми удивит всемирная выставка
      сегодня , 20:31 Expo 2020: Топ-7 павильонов, которыми удивит всемирная выставка
      47
      Германия охотится за российскими деньгами: первые 50 миллионов евро уже нашли
      сегодня , 20:01 Германия охотится за российскими деньгами: первые 50 миллионов евро уже нашли
      Борис Немировський 273
      Доспівалися: чому Євробачення "зламалося" і "де собака зарита"
      сегодня , 19:30 Доспівалися: чому Євробачення "зламалося" і "де собака зарита"
      Єлизавета Герасимюк 1351
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук