Вспомнить Все: Эмиграция из СССР

Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. И у украинцев эта потребность, похоже, на генетическом уровне. Но как можно реализовать свое стремление жить лучше в Союзе. А никак! Спасала только эмиграция за пределы железного занавеса.

Начало эмиграции

Репрессии, аресты, жизнь под гнетом красного террора нравилась не всем советским людям. А те, кто к тому же не верил в светлое социалистическое будущее, точно мечтал о том, как сбежать из социализма "рая" и живут в "загнивающем" капитализме.

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Среди всех народов союза едва ли не наиболее "продвинутыми" в вопросе эмиграции были украинцы. Нацию, у которой свободолюбивость запечатлена в генах, не заставишь сидеть на цепи. Началось все с того, когда большевики ступили на украинскую землю. Национальная освободительная борьба проиграна, надежды на становление суверенной страны не оставалось. Не свыкаясь с красным террором украинцы массово покидали родные дома.

Для украинцев миграционная мобильность характерна не так, как для других народов или этносов. Это генетически, это в традиции – искать, где лучше... Эмигрировали примерно 100 тысяч человек. Эмигрировали представители правительства УНР, правительства ЗУНР. Можно говорить о двух волнах эмиграции: первая из Восточной Украины, вторая – из Западной,

– рассказал историк и профессор Владимир Трощинский.



Украинцы были едва ли не самыми "продвинутыми" в вопросе миграции из СССР

Талантливый авиаконструктор Сикорский и анафема за эмиграцию

Среди эмигрантов был человек, который сделал весомый вклад в мировую авиацию. Его самолеты ставили мировые рекорды уже в начале 20 века, а на вертолетах с его именем до сих пор летают американские президенты. Талантливый авиаконструктор Игорь Сикорский эмигрировал вместе с семьей из-за реальной угрозы ареста и даже расстрела.



Игорь Сикорский

И если в Российской Империи украинский инженер имел и влияние, и уважение, то после эмиграции большевики подвергли его настоящий анафеме. Как и сотни других представителей украинской интеллигенции.

Такие случаи были очень громкие. Этих людей проклинали официально. Клеймили, родственники имели проблемы,

– подчеркнул ученый и писатель Максим Стриха.

Эмиграция после Второй мировой

В разы большей была третья волна эмиграции. Она началась сразу после окончания Второй мировой войны.

В первые месяцы, май – июнь, в Западной Германии, в Западной Австрии собралось, по экспертным подсчетам, от одного до двух миллионов людей. Выходцев из Украины,

– отметил историк Трощинский.

Преимущественно, это была вывезенная рейхом рабочая сила из Украины. Но попадались и воины Украинской повстанческой армии. Все же, как рабочие, так и повстанцы, возвращаться в "страну серпа и молота" мало кто хотел.

От террора убегали целыми семьями: Квитка Цисык

Пока границы были более-менее прозрачны, от красного террора бежали целыми семьями. Как вот семья Владимира и Иванны – на первый взгляд простых выходцев из Украины.

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В Соединенные Штаты они уехали в 1949 году. Там у них родилась дочь, которая очаровала своим голосом весь мир. Родившись в эмиграции в США, Квитка Цисык стал популярной исполнительницей рекламных джинглов. Благодаря родителям она не забыла свое происхождение. Однако, так и не успела посетить уже независимую Украину.

Видео: интервью с Квиткой Цисык

Волна эмиграции сошла на нет

Бежать из Советского Союза стало тяжелее, как только границы взяли под железный контроль. Так же под присмотром были и люди, которых тянуло в другие страны.

Потом волна эмиграции сошла на нет, потому что рубеж был очень крепкий со всех сторон. Тем более, перейти советские границы и не оказаться в социалистическом лагере – еще ничего не решало. В период с 50-х до 80-х годов официально эмигрировать было практически невозможно. Да просто съездить в другую страну было сложно,

– пояснил ученый Стриха.

Но особым статусом смогли воспользоваться советские евреи. Переломной стала шестидневная война на Ближнем Востоке и разрыв советско-израильских отношений. Сотни тысяч евреев покидали все нажитое в Союзе, лишь бы убежать подальше.

Рискованный план побега

Чтобы попасть в цивилизованный мир люди часто выбирали рискованный план побега. За него можно было загреметь на десятилетия в лагеря. И это только за попытку пересечь границу таких стран как Польша, тогдашняя Чехословакия.

На Финляндию шли, потому что там не было сплошной линии границы. Шли на Румынию. Но дальше на границах с Румынией, Югославией их, как правило, отлавливали. Ведь на Румынию было легко идти, граница была размыта,

– политический аналитик Тарас Чорновил.

Европа была лишь перевалочным пунктом для эмигрантов. Главная цель – за океанами. "Это Соединенные Штаты, это Канада, это Южная Америка. В частности, Бразилия и Аргентина. Это Австралия", – рассказал историк Трощинский.

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Именно у берегов Австралия в 79 году случилась история, которая разлетелась на весь мир, но упорно замалчивалась в советском союзе.

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