Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности

Ими пугали. Ими угрожали. Они ловили экономических преступников, а рассказывали, что и сами присоединялись к той когорте. Они – это сотрудники отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС).

Эта структура должна была покончить с привычным для Союза дерибаном государственного имущества.

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Что известно об ОБХСС

Структура ОБХСС имела разветвленную систему филиалов в каждой республике и каждой области. Следователи, агентура, штат "сотрудников" мог составить конкуренцию любой другой силовой структуре.

Пока в уголовном розыске вечный недобор, здесь проблем с кадрами не было. Но из-за тонкости работы в структуре, стать сотрудником ОБХСС было всегда не просто. Даже традиционное "по знакомству" не могло помочь устроиться. Дураков на службу не брали.



Агенты ОБХСС

ОБХСС боролся за влияние с уголовным розыском, а порой вообще не уступал самому КГБ. Показательным было так называемое "Хлопковое дело". По поручению главного КГБиста Андропова, на начале 1980 годов ОБХСС вел дело, которое должно было преждевременно загнать в гроб Леонида Ильича и весь его клан.

Как рассказал научный консультант ГБР Александр Дульский, разворовывали социалистическое имущество всегда и массово.

Вечные дефициты и несправедливое распределение товаров не оставляли ничего другого, как грести все, что плохо лежало. Целая прослойка населения, которых называли "Несуны", выносили все от металлолома до продовольствия,

– отметил он.

Уже в 1930 годах хищения достигли таких вершин, что начали угрожать экономической безопасности тоталитарной империи. Индустриализация и коллективизация сопровождались дерибаном и спекуляциями. Чтобы бороться с ворами всех мастей, в 1937 году тайно создали ОБХСС.

Следователи ОБХСС должны были ловить воров во всех сферах экономики. Закупщики, перекупщики, валютчики, предприимчивые заведующие магазинов и складов, спекулянты – это лишь небольшой список, с кем должна была бороться эта структура.

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"Одним из объектов очень пристального внимания ОБХСС были так называемые цеховики. Это те люди, которые, используя служебное положение, на своих предприятиях производили левую продукцию или вообще имели подпольные цеха", – сказал историк Павел Бондаренко.

Как ловили расхитителей имущества? Отыскивали экономических преступников по-разному. Здесь пригодились старые добрые доносы. Также было такое, что агенты имитировали ограбления, чтобы проникнуть в помещение, где мог находиться незаконный товар. А могли просто "трясти" пролетариат после завершения рабочего дня.



Агенты ОБХСС ловили воров государственного имущества

Но ОБХСС прославилась вовсе не доблестными раскрытиями экономических преступлений. Ведь поиски рядовых работяг часто были только рутиной для выполнения поставленного плана.

Однако некоторые агенты ОБХСС крышевали людей

Как и все силовые структуры, ОБХСС стал неким пугалом, которое кто-то боялся, а кто-то уважал. Однако структура приобрела и другую славу. Некоторые ее считали едва ли не самой коррумпированной в советской системе силовых органов. ОБХСС защищал социалистический бизнес от уголовного кодекса.

Я даже приведу очень интересный пример, когда ограбили склад. Тогда оттуда вынесли около 40 ящиков водки перед Новым годом. В то время это была огромная кража. Пока они его вскрывали, то у агентов уголовного розыска и ОБХССников нашли в кабинетах по несколько ящиков водки,

– рассказал Бондаренко.

Крышевали всех, кто мог заплатить дань. От цыган, торговавших на улицах, до директоров предприятий тяжелой промышленности. На особом счету были самогонщики, коллекционеры и фарцовщики.

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ОБХСС должен был закончиться с развалом Советского Союза. На смену "устойчивого" социализма пришел "дикий" капитализм, а с ним рэкет 1990-х и олигархат. В Украине служба не перестала работать, она изменила только название.