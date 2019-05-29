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      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2

      Вспомнить все 12 Читати новину українською

      Несколько недель нужно было советской системе, чтобы объявить своим гражданам о катастрофах или аварии. Если событие местного масштаба, то просто обрывалась вся связь – и все. Как выживали люди во времена тотального информационного вакуума – читайте ниже.

      Умолчание о Чернобыльской катастрофе

      Чернобыльская катастрофа – наверное, наиболее известная и роковая авария за все время существования Советского Союза, но даже ее замалчивали. В то время, как от государства ждали оперативного реагирования и четких рекомендаций для населения, система продолжала оберегать саму себя.

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      В первые двое суток людям должны были сообщать о том, как уберечься от радиации, однако этого не сделали. И возможно эта информационная блокада продолжилась бы, если бы повышение уровня радиации не зафиксировали даже в далекой Швеции.

      У Чорнобильській катастрофі загинули тисячі людей
      В Чернобыльской катастрофе погибли тысячи людей

      О том, как защитить себя от радиации население так и не узнало – ни в первые дни, ни даже месяцы после аварии. А на майские праздники в Киеве состоялся традиционный парад.

      Сразу после аварии ветер дул от Киева, поэтому власть надеялась, что 1 мая в Киеве загрязненного воздуха не будет. А отказаться от праздника они не могли,
      – сказал историк Виктор Крупина.

      Впоследствии советская власть издала очередные рекомендации для СМИ – как правильно освещать Чернобыльскую катастрофу. Там было 26 позиций, в частности нельзя было говорить о причинах аварии, масштабы катастрофы и ее влияние на здоровье людей.

      Циничное замалчивание Куреневской трагедии

      Бабий Яр тогда заполняли отходами производства кирпичных заводов. Сам по себе странный проект, к тому же технологически ошибочный. Масса пульпы прорвала стенки дамбы и волна высотой 14 метров накрыла столичную Куреневку. По некоторым источникам, тогда одномоментно погибло до 500 человек.

      Смотрите видео: что известно о Куреневской трагедии

      В первый же день власть отключила в столице междугороднюю и международную связь. Несмотря на все, информация просачивалась – через иностранные радио, которые о трагедии рассказали в первый же день.

      Киев о Куреневской трагедии несмотря на замалчивание знал и говорил – шепотом. Отсутствие адекватной официальной информации порождало лавину слухов. Существовали даже мистические версии.

      Другие жуткие трагедии и аварии, которые скрывал Советский Союз

      ► В 1957 году в Челябинске произошла первая в Советском Союзе радиоактивная катастрофа – взорвалась емкость с ядерными отходами.

      Пошла огромная туча. Тогда пострадало 250 тысяч человек. На западе вообще не знали, что происходит – слухи были, шо это просто ядерные испытания,
      – рассказал историк Павел Бондаренко.

      ► 25 апреля 1967 да гов Киеве на мосту Патона городской автобус столкнулся с трамваем и слетел в реку Днепр. По некоторым данным, погибли около 45 пассажиров. Однако об этом событии тогда не сообщили никаких новостей.

      ► 11 августа 1979 года в авиакатастрофе погибла футбольной команды "Пахтакор". Но об этой аварии кое-что было известно, поскольку надо было как-то объяснить, куда делись семнадцать футболистов команды высшей лиги. В небе столкнулись два ТУ-134. На бортах обоих самолетов находилось 178 человек – не выжил ни один.

      В авіакатастрофі загинула футбольна команда
      В авиакатастрофе погибла футбольная команда "Пахтакор"

      Советскому союзу на все требовалось время. Сообщать ли о трагедии вообще? Все зависит от резонанса и реакции мира. Если сообщать об этих событиях, то публикации в прессе должны быть максимально нейтральными. Они не давали никаких деталей, а сообщение сводилось к – власть работает, комиссия создана, ситуация под контролем.

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      Теги: Жертвы История Вспомнить все СССР Аварии и ДТП Катастрофа Чернобыль
      Источник: 24 канал
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