22:54
29 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, 28 травня
      Вєсті.UA: "П'яний" Мосійчук в ефірі. Нова драма між Зеленським та Порошенком
      Вєсті.UA
      21:05, сьогодні
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Згадати все
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2

      Згадати все 32 Читать новость на русском

      Кілька тижнів потрібно було радянській системі, щоб оголосити своїм громадянам про катастрофи чи аварії. Якщо подія місцевого масштабу, то просто обривався увесь зв'язок – та й по тому. Як виживали люди у часи тотального інформаційного вакууму – читайте нижче.

      Замовчування про Чорнобильську катастрофу

      Чорнобильська катастрофа – напевно, найбільш відома і фатальна аварія за весь час існування Радянського Союзу, але навіть її замовчували. У час коли від держави чекали оперативного реагування і чітких рекомендацій для населення, система продовжувала оберігати саму себе.

      Читайте також: Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1

      У перші дві доби людям мали повідомляти про те, як уберегтись від радіації, проте цього не зробили. І можливо ця інформаційна блокада продовжилася б, якби підвищення рівня радіації не зафіксували аж у далекій Швеції.

      У Чорнобильській катастрофі загинули тисячі людей
      У Чорнобильській катастрофі загинули тисячі людей

      Про те як захистити себе від радіації населення так і не дізналося – ні в перші дні, ні навіть місяці після аварії. А на травневі свята у Києві відбувся традиційний парад.

      Одразу після аварії вітер дув від Києва, тому влада сподівалася, що 1 травня в Києві забрудненого повітря не буде. А відмовитись від свята вони не могли,
      – сказав історик Віктор Крупина.

      Згодом радянська влада видала чергові рекомендації для ЗМІ – як правильно висвітлювати Чорнобильську катастрофу. Там було 26 позицій, зокрема не можна було говорити про причини аварії, масштаби катастрофи і її вплив на здоров'я людей.

      Цинічне замовчування Куренівської трагедії

      Бабин Яр тоді заповнювали відходами виробництва цегельних заводів. Сам по собі дивний проект,до того ж технологічно помилковий. Маса пульпи прорвала стінки дамби і хвиля заввишки 14 метрів накрила столичну Куренівку. За деякими джерелами, тоді одномоментно загинуло аж до півтисячі людей.

      Дивіться відео: що відомо про Куренівську трагедію

      У перший же день влада відімкнула в столиці міжміський та міжнародний звязок. Попри все інформація просочувалась – через іноземні радіо, які про трагедію розповіли у перший же день.

      Київ про куренівську трагедію попри замовчування знав і говорив – пошепки. Відсутність адекватної офіційної інформації породжувало зливу чуток. Існували навіть містичні версії.

      Іші моторошні трагедії та аварії, які приховува Радянський Союз

      ► У 1957 році у Челябінську сталася перша в Радянському Союзі радіоактивна катастрофа – вибухнула ємність з ядерними відходами.

      Пішла величезна хмара. Тоді постраждало 250 тисяч людей. На заході взагалі не знали, що відбувається – чутки були, шо це просто ядерні випробування, 
      – розповів історик Павло Бондаренко.

      ► 25 квітня 1967 року у Києві на мості Патона міський автобус зіткнувся з трамваєм і злетів у річку Дніпро. За деякими даними, загинуло близько 45 пасажирів. Проте про цю подію тоді не повідомили жодні новини.

      ► 11 серпня 1979 року у авіакатастрофі загинула футбольної команди "Пахтакор". Але про цю аварію дещо було відомо, оскільки треба було якось пояснити, куди поділися сімнадцятеро футболістів команди вищої ліги. В небі зіткнулися два ТУ-134. На бортах обох літаків перебувало 178 людей – не вижив жоден.

      В авіакатастрофі загинула футбольна команда
      В авіакатастрофі загинула футбольна команда "Пахтакор"

      Радянському союзу на все був потрібен час. Чи повідомляти про трагедію взагалі? Все залежить від резонансу і реакції світу. Якщо повідомляти про ці події, то публікації в пресі мали бути максимально нейтральні. Вони не давали жодних деталей, а повідомлення зводилося до – влада працює, комісія створена, ситуація під контролем.

      blog_ava
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні
      81770
      Теги: Жертви Згадати все Історія Чорнобиль Катастрофа Аварії та ДТП СРСР
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      І клаптика землі не віддамо, – старший лейтенант "Учитель"
      сьогодні , 22:01 І клаптика землі не віддамо, – старший лейтенант "Учитель"
      Володимир Патола 1153
      Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
      сьогодні , 21:02 Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
      749
      Паспортная афера Путина
      сьогодні , 21:00 Паспортная афера Путина
      Іван Яковина 636
      Конфлікт на Балканах: в чому причина загострення і чи визнає Сербія незалежність Косова
      сьогодні , 20:30 Конфлікт на Балканах: в чому причина загострення і чи визнає Сербія незалежність Косова
      Світлана Попова 663
      Зникнення серверів з Адміністрації Президента: що про це відомо
      сьогодні , 20:00 Зникнення серверів з Адміністрації Президента: що про це відомо
      Анастасія Зазуляк 5330
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук