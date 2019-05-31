Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності

Ними лякали. Ними погрожували. Вони ловили економічних злочинців, а розповідали, що й самі приєднувалися до тієї когорти. Вони – це працівники відділу боротьби з розкраданням соціалістичної власності (колись – ОБХСС).

Ця структура мала покінчити зі звичним для Союзу дерибаном державного майна.

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Що відомо про ОБХСС

Структура ОБХСС мала розгалужену систему філіалів в кожній республіці та кожній області. Слідчі, агентура, штат "співробітників" міг скласти конкуренцію будь-якій іншій силовій структурі.

Поки у карному розшуку вічний недобір, тут проблем з кадрами не було. Але через тонкощі роботи в структурі, стати співробітником ОБХСС було завжди не просто. Навіть традиційне "по знайомству" не могло допомогти влаштуватися. Дурнів на службу не брали.



Агенти ОБХСС

ОБХСС боровся за вплив з карним розшуком, а часом взагалі не поступався самому КДБ. Показовою була так звана "Бавовняна справа". За дорученням головного КДБіста Андропова, на початку 1980 років ОБХСС вела справу, що мала передчасно загнати у домовину Леоніда Ілліча і весь його клан.

Як розповів науковий консультант ДБР Олександр Дульський, розкрадали соціалістичне майно завжди і масово.

Вічні дефіцити та несправедливе розподілення товарів не залишали нічого іншого, як гребти все, що погано лежало. Ціла верства населення, яких ще називали "Несуни", виносили все від металобрухту до продовольства,

– зазначив він.

Уже у 1930 роках розкрадання досягло таких вершин, що почало загрожувати економічній безпеці тоталітарної імперії. Індустріалізація та колективізація супроводжувалися дерибаном та спекуляціями. Щоб боротися з крадіями усіх мастей, у 1937 році таємно створили ОБХСС.

Слідчі ОБХСС мали ловити злодюг у всіх сферах економіки. Закупники, перекупники, валютники, підприємливі завідувачі магазинів та складів, спекулянти – це лиш невеликий список, з ким мала боротися ця структура.

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"Одним з об'єктів дуже пильної уваги ОБХСС були так звані цеховики. Це ті люди, які, використовуючи службове становище, на своїх підприємствах виробляли ліву продукцію або взагалі мали підпільні цехи", – сказав історик Павло Бондаренко.

Як ловили розкрадачів майна? Відшукували економічних злочинців по-різному. Тут в пригоді ставали старі добрі доноси. Також було таке, що агенти імітували пограбування, щоб проникнути в приміщення, де міг знаходитися незаконний товар. А могли просто "трясти" пролетаріат після завершення робочого дня.



Агенти ОБХСС ловили крадіїв державного майна

Але ОБХСС прославилась зовсім не доблесними розкриттями економічних злочинів. Адже пошуки пересічних роботяг часто були лише рутиною для виконання поставленого плану.

Проте деякі агенти ОБХСС кришували людей

Як і всі силові структури, ОБХСС став таким собі пугалом, яке хтось боявся, а хтось шанував. Проте структура набула й іншої слави. Дехто її вважав чи не найкорумпованішою у радянській системі силових органів. ОБХСС захищав соціалістичний бізнес від карного кодексу.

Я навіть приведу дуже цікавий приклад, коли пограбували склад. Тоді звідти винесли близько 40 ящиків горілки перед Новим роком. На той час це була величезна крадіжка. Поки вони його розкривали, то у агентів карного розшуку і ОБХССників знайшли у кабінетах по кілька ящиків горілки,

– розповів Бондаренко.

Кришували всіх, хто міг сплатити данину. Від циган, що торгували на вулицях до директорів підприємств важкої промисловості. На особливому рахунку були самогонники, колекціонери та фарцовщики.

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ОБХСС мав закінчитися з розвалом Радянського Союзу. На зміну "сталого" соціалізму прийшов "дикий" капіталізм, а з ним рекет 1990-их та олігархат. В Україні служба не перестала працювати, вона змінила лише назву.