Вспомнить все: Татуировки для всех

Как татуировка будет выглядеть в старости? И вообще, это сугубо тюремное средство самовыражения!? Это – одни из самых распространенных стереотипов, связанных с рисунками на теле. И если раньше, возможно, так оно и было, то лишь последние несколько десятилетий можно уверенно говорить: татуировка – это искусство.

О тюремных наколках

Чаще всего предполагала татуировку на теле в советские времена тюремная культура. Хит тюремных наколок, церковные купола, воспетые в блатной лирике.

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Количество куполов на теле соответствовало числу ходок за решетку. В легендарной комедии "Джентльмены удачи" внимательный зритель может заметить еще несколько типичных тюремных наколок с определенным смыслом. Например, кот на теле – это аббревиатура "коренной обитатель тюрьмы".

Вытатуированное слово "слон" тоже легко разобрать по буквам: оно означало "смерть легавым от ножа". Самые авторитетные заключенные же умудрялись сделать наколку даже на веках, со словами "не буди".

Человека, полупрофессионально занимавщегося татуировками за решеткой, называли кольщиком. Этот персонаж тоже обязателен в тюремной лирике. Этим тюремным художникам приходилось быть весьма изобретательными.

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Инструментом часто служило нечто похожее на ручку с острым пером, а тушь даже приходилось разбавлять мочой. Тюремные способы находили последователей и на воле. То, что тату можно попробовать набить даже обычной ручкой, знал каждый школьник.

Тату в армии и на флоте

Штатный армейский художник, как правило, занимался и татуировками. А машинка для этой процедуры передавалась по наследству от призыва к призыву. По словам Карпенко, ее роль обычно выполняла механическая бритва "Спутник": вместо иглы в нее вставляли струну.



Так выглядела механическая бритва "Спутник"

Рисунки тех времен обязательно имели зеленоватый или синеватый оттенок. Чтобы добавить черного в краску использовали даже сажу из сожженных каблуков.

Случалось и что-то более оригинальное, навеянное из-за границы и вовсе не на военную тематику. В середине 80-х немало ребят возвращались из армии с набитыми словами "KISS",

– рассказал Виктор Карпенко, основатель тату-движения в Украине.

Моряки – еще одна привилегированная каста с рисунками на теле. Тематика соответствующая: медузы, русалки, якоря и названия крупнейших портов.

Когда и как татуировки стали более распространенными

Порядочный гражданин СССР к татуировкам относился плохо. Максимум, на что был способен – на восходящее солнце на руке или собственное имя на пальцах. Однако со временем татуировка по обозначению себя, как части какой-то касты или общественной группы, стала искусством. Хотя и этот путь был очень тернистым.

Была советская пропаганда против тату. Были фото, мол, если захочется "вытравить" татуху, то только кислотой и будут шрамы на всю жизнь,

– вспомнил музыкант Александр Пипа.

В конце 80-х годов границы приоткрылись и Советский союз увидел другой мир, а с ним и новых кумиров. Одной из первых сверхпопулярных постсоветских тематик для рисунка стали китайские иероглифы. Их значением тогда никто особо не заморачивался.

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Татуировки стали популярными и среди так называемых неформалов. Зачастую решение украсить тело рисунком давалось непросто и принималось под влиянием определенных жидкостей. Бывало, что такие спонтанные решения вылезали боком уже на следующий день.

Однажды пришел ко мне парень. Показывает свое ухо, а мы от смеха падаем. Оно было полностью покрашено в черный цвет,

– вспомнил Виктор Карпенко.

На женском теле тату в советские времена считалось чем-то аморальным и недопустимым. И даже в поздние 80-е на такой радикальный шаг отваживались только самые смелые.

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