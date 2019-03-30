Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе

Про их взаимовыручку ходят легенды. Как и в целом – профессия дальнобойщика окутана мифами, опасностью и ответственностью. Возможно, именно поэтому многие мальчишки мечтали стать водителями грузовиков и колесить по необъятным, живописными, угрожающими пространствами, а кому везло, то и за рубежом.

Мужчины СССР мечтали стать не просто дальнобойщиками, а водителями конкретной организации – "Совтрансавто".

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"Профессия дальнобойщика стала такой же престижной как, например, космонавта. Отбор на должность был очень тщательным. Я подал заявление на вступление в партию. А все для того, чтобы фирма "Совтрансавто" дала тебе машину, чтобы уехать за границу. Это частично было гарантией, что ты не останешься в другой стране", – вспомнил частный предприниматель Валерий Шупик.

Кроме идеологической подкованности – водители "Совтрансавто" были и еще настоящими профессионалами. Они имели безаварийный опыт перевозок внутри Советского Союза.



Грузовик фирмы "Совтрансавто"

"Надо было закончить специальные курсы с приемной комиссией. Во-первых, там учили обслуживать этот серьезный аппарат. Также учили основам иностранных языков. Знакомили с правилами дорожного движения других стран", – сказал главный редактор Autoua.net Сергей Суховский.

Конечно, в дальнобойщики международного класса невозможно было попасть без блата. Каким бы искусным водителем ты ни был, если за тебя не закажут словечко, то за границу поедет кто-то другой.

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Кабины тягачей иностранного производства Skoda, Volvo и Mercedes – для наших водителей были как космическая станция.

"Для нас это все было новое. К примеру, в Volvo стоял кондиционер и круиз-контроль. Наши о таком даже не знали", – рассказал водитель 24 канала Александр Медведский.

Но наши хорошо знали другое, если устроился дальнобойщиком, то на одну зарплату жить не будешь. В те времена не существовало людей, которые имели доступ к капиталистическим странам и не ухитрялись на этом заработать.

Конечно, была возможность привозить импортные товары, которые были в дефиците. У тебя разбирали все, чтобы ты не привез – от жвачек до кассетных дек,

– отметил Суховский.

Каждый водитель имел договоренности с фарцовщиками на местах. Из рейса больше всего тебя ждала совсем не жена.

Фарцовщики СССР

"На всех парковках, которые были на объездной, ждали группы людей. Те, кто вез, знали, что их будут встречать, а потому цена уже была согласована", – сказал Валерий Шупик.

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Значительно труднее, но и выгоднее было привезти электронику. К примеру, импортные видеомагнитофоны стоили как полквартиры. Большой спрос был и на товары для детей. В совке никто еще не слышал о подгузниках. Заработать на таких товарах можно было еще несколько зарплат, но и меру надо было знать.

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