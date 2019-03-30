Згадати Все: Далекобійники на рейсі

Про їхню взаємовиручку ходять легенди. Як і загалом – професія далекобійника окутана міфами, небезпекою та відповідальністю. Можливо, саме тому багато хлопчаків мріяли стати водіями вантажівок та колесити неосяжними, мальовничими, загрозливими просторами, а кому щастило, то і закордоном.

Чоловіки СРСР мріяли стати не просто далекобійниками, а водіями конкретної організації – "Совтрансавто".

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"Професія далекобійника стала такою ж престижною як, приміром, космонавта. Відбір на посаду був дуже ретельним.

Я подав заяву на вступ у партію. А все для того, аби фірма "Совтрансавто" дала тобі машину, щоб виїхати за кордон. Це частково було гарантією, що ти не залишися в іншій країні", – пригадав приватний підприємець Валерій Шупик.

Крім ідеологічної підкованості – водії "Совтрансавто" були й ще справжніми професіоналами. Вони мали безаварійний досвід перевезень всередині Радянського Союзу.



Вантажівка фірми "Совтрансавто"

"Треба було закінчити спеціальні курси з приймальною комісією. По-перше, там вчили обслуговувати цей серйозний апарат. Також вчили основам іноземних мов. Ознайомлювали з правилами дорожнього руху інших країн", – сказав головний редактор Autoua.net Сергій Суховський.

Звісно, що в далекобійники міжнародного класу неможливо було потрапити без блату. Яким би вправним водієм ти не був, якщо за тебе не замовлять слівця, то за кордон поїде хтось інший.

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Кабіни тягачів іноземного виробництва Skoda, Volvo та Mercedes – для наших водіїв були як космічна станція.

Для нас це все було нове. До прикладу, у Volvo стояв кондиціонер та круїз-контроль. Наші про таке навіть не знали,

– розповів водій 24 каналу Олександр Медведський.

Але наші добре знали інше, якщо влаштувався далекобійником, то на одну зарплату жити не будеш. У ті часи не існувало людей, які мали доступ до капіталістичних країн і не ухитрялися на цьому заробити.

Звичайно, що була можливість привозити імпортні товари, які були в дефіциті. У тебе розбирали все, щоб ти не привіз – від жуйок до касетних дек,

– зазначив Суховський.

Кожен водій мав домовленості з фарцівниками на місцях. З рейсу найбільше тебе чекала зовсім не дружина.



Фарцівники СРСР

"На всіх паркуваннях, які були на об'їзній, чекали групи людей. Ті, які везли, знали, що їх зустрічатимуть, а тому ціна вже була узгоджена", – сказав Валерій Шупик.

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Значно важче, але і вигідніше, було привезти електроніку. До прикладу, імпортні відеомагнітофони коштували як півквартири. Шалений попит був і на товари для дітей. У совку ніхто ще не чув про підгузки. Заробити на таких товарах можна було ще кілька зарплат, але й міру треба було знати.

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