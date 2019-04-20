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      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги

      Вспомнить все 46 Читати новину українською

      Почему прежде всего Украина и Беларусь стали странами-учредителями ООН? Кто поехал первый из вождей в Америку? И как дипломатические визиты влияли на судьбы миллионов людей.

      От мастерства дипломатов прямо зависит судьба стран и целых народов, в результате переговоров могли вспыхивать войны или заключались мирные договоры.

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      Во все времена послы и консулы умели держать хорошую мину даже при плохой игре. Неизменным оставалось лишь одно – отстаивание интересов своей страны, даже если ею руководит сам Люцифер или какой-то Сталин.

      На протяжении долгих десятилетий именно дипломатия удерживала мир от начала Третьей мировой войны. От переговоров двух супердержав Советского Союза и США прямо зависела судьба этого мира. Сразу после завершения Второй мировой войны мир задумался, как же не допустить повторения подобного кровопролития.

      Решили создать ООН. Тогда не говорили слова организация. Объединенные нации. Это были слова Рузвельта. Все поверили, что она будет защищать мир от Третьей мировой,
      – пояснила Людмила Чекаленко, историк.

      Каждая страна получала в ООН один голос и это устраивало всех, кроме Москвы. Сталин предлагал ввести в состав организации все 15 республик бывшего СССР.

      Конечно, американская сторона на такое не согласилась. Кроме Советского Союза странами-учредителями ООН стали Украина и Беларусь – Республики, наиболее пострадавшие в войне.

       Киев, впервые со времен фиаско Центральной Рады, получил доступ к самым высоким международным переговорам.

      Первым народным комиссаром иностранных дел был Корнийчук. Он немного размахнулся и пригласил делегацию США и Британии в Киев, чтобы открыть посольства. Этого было достаточно, чтобы его снять с должности,
      – отметила Чекаленко.

      Такое свободомыслие Москва одобрить не могла. Международную политику Украины очень быстро вернули под контроль, не позволив продвигать собственные интересы.

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      Самые сложные отношения с другими государствами у СССР, конечно, были из США. Прорывом в советско-американских отношениях стал визит Николая Хрущева за океан. Он первый из генсеков, который отправился на номинально вражеские земли.

      Хрущов та Кеннеді
      Николай Хрущев и Джон Кеннеди

      Вместе с ним туда отправилась большая делегация из 63 человек. Сопровождение жены Никиты Сергеевича в те времена – настоящее чудо. Миром руководили в основном мужчины и присутствие женщин в делегациях воспринималось с удивлением.

      Жена была за кадром. О женах советских руководителей и лидеров практически никто ничего не знал. Они не светились на экранах, ведь соответствующего запроса общества не было.

      Дружини Кеннеді та Хрущова
      Жена Кеннеди – Жаклин (первая слева) и жена Хрущева – Нина (посередине)

      Поэтому поездку Нины Петровны в штаты в 1959 году иначе как банальным туризмом объяснить трудно. А вот Никита Сергеевич уехал с не менее важной задачей: показать Америке "кузькину мать".

      Выступление Хрущева на Генассамблее ООН 12 октября 1960 года: смотрите видео:

      Эмоциональному Хрущеву приписывают и еще один очень странный поступок, якобы на заседании ООН в США он стучал ботинком по столу.

      Очевидцы говорят, что ему жали ботинки. Он снял один и не мог ногу засунуть, поэтому держал его в руках. Нужно было отреагировать на очередной выпад американской стороны. Он, не подумав, им и постучал,
      – рассказала Людмила Чекаленко.

      Хрущевский визит в США – это еще и начало эры массового выращивания кукурузы в наших широтах. Генсек дружил с американским фермером Бобом Гарстом, посетил его кукурузные поля. Поэтому решил догонять и перегонять экономику США с кукурузным початком в руках.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Новости США История СССР Вспомнить все
      Источник: 24 канал
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