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      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили

      Вспомнить все 27 Читати новину українською

      По крайней мере трижды в неделю на киевском ипподроме устраивали конные заезды. А это же не единственная подобная площадка в Украине. И в советские времена – это было едва ли не самое популярное место досуга. Можно и детей сводить, и самому копеечку попытаться выиграть на тотализаторе.

      Люди собирались со всех окрестностей, чтобы посмотреть, как наперегонки мчатся всадники и их рысаки. Трибуны ипподромов заполнялись больше, чем на громких футбольных матчах.

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      Заезды на Киевском ипподроме устраивали по крайней мере трижды в неделю. Там было на что смотреть, к примеру, чего только стоит конкурс – преодоление препятствий или выездка.

      По количеству своих звезд и проведенных турниров конные соревнования давали фору многим видам спорта. Бесконечные Дерби и Всесоюзные соревнования часто не давали покоя советским людям.

      іподром срср

      Соревнования на ипподроме

      Конкуренция была и между союзными республиками. Порой даже жесткая. Каждый пытался продемонстрировать свои лучшие умения. Киевский ипподром стал площадкой и для выступлений в международных турнирах.

      іподром

      На Киевском ипподроме проводились международные соревнования

      "У нас были международные награды. К нам приезжали Голландия, Франция, Венгрия, Чехия, Словакия, Югославия, Англия, Канада", – рассказал директор Киевского ипподрома в 1989-1998 годах Павел Бабутин.

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      Ипподромные здания известны еще со времен Древней Греции, а на наших просторах упоминание об этом тянется в конец ХVIII века. Для военных целей в тогдашней Российской империи искали универсальную породу лошади.

      іподром срср

      Ипподромные здания в Древней Греции

      Коня получили путем скрещивания и прозвали "Орловским рысаком". В честь графа Орлова, который и был инициатором создания новой породы. Ее взялись разводить десятки конных заводов тогдашней царской России. А чтобы их испытывать и тренировать строили ипподромы.

      іподром срср

      Орловский рысак

      Но прогресс не стоял на месте. Новые породы создавались по всему миру.

      "И тут появились американские лошади. И начались соревнования между этими породами. Потом открыли тотализатор", – вспомнил Бабутин.

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      Теги: Новости Украины Спорт История СССР Вспомнить все
      Источник: 24 канал
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