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      Згадати все: Татуювання для всіх

      Згадати все 106 Читать новость на русском

      Як татуювання буде виглядати в старості?І взагалі, це суто тюремний засіб самовираження!? Це – одні з найпоширеніших стереотипів, пов'язаних із малюнками на тілі. І якщо раніше, можливо, так воно й було, то лиш останні кілька десятиліть можна впевнено казати: татуювання – це мистецтво.

      Про тюремні наколки

      Найчастіше передбачала татуювання на тілі у радянські часи тюремна культура. Хіт тюремних наколок, церковні куполи, оспівані у блатній ліриці.

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      Кількість куполів на тілі відповідала числу ходок за ґрати. У легендарній комедії "Джентльмени удачі" уважний глядач може помітити ще кілька типових тюремних наколок з певним сенсом. Наприклад, кіт на тілі (російською "кот") – це абревіатура "коренной обитатель тюрьмы".

      Витатуйоване слово "слон" теж легко розібрати по буквах: воно означало "смерть легавым от ножа". Найавторитетніші в'язні ж умудрялися зробити наколку навіть на повіках, зі словами "не буди".

      Людину, що напівпрофесійно займалася татуюванням за ґратами, називали кольщиком. Цей персонаж теж обов'язковий у тюремній ліриці. Цим тюремним художникам доводилося бути надзвичайно винахідливими.

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      Інструментом часто служило щось схоже на ручку з гострим пером, а туш навіть доводилося розбавляти сечею. Тюремні способи знаходили послідовників й на волі. Те, що тату можна спробувати набити навіть звичайною ручкою, знав кожен школяр.

      Тату в армії та на флоті

      Штатний армійський художник як правило займався й татуюваннями. А машинка для цієї процедури передавалася у спадок від призову до призову. За словами Карпенка, її роль зазвичай виконувала механічна бритва "Супутник": замість голки у неї вставляли струну.


      Так виглядала механічна бритва "Супутник"

      Малюнки тих часів обов'язково мали зеленкуватий чи синюватий відтінок. Щоб додати чорного у фарби використовували навіть сажу зі спалених закаблуків.

      Траплялося і щось більш оригінальне, навіяне з-за кордону і зовсім не на воєнну тематику. В середині 80-х чимало хлопців поверталися з армії з набитими словами "KISS",
      – розповів Віктор Карпенко, засновник тату-руху в Україні.

      Моряки – ще одна привілейована каста з малюнками на тілі. Тематика відповідна: медузи, русалки, якорі та назви найбільших портів.

      Коли та як татуювання стали більш поширеними

      Порядний громадянин СРСР до татуювань ставився погано. Максимум, на що був здатен – на сонце, що сходить на руці або власне ім'я на пальцях. Проте з часом татуювання з позначення себе, як частини якоїсь касти чи суспільної групи, стало мистецтвом. Хоча й цей шлях був дуже тернистим.

      Була радянська пропаганда проти тату. Були фото, мовляв, якщо захочеться "витравити" татуху, то лише кислотою й будуть шрами на все життя, 
      – пригадав музикант Олександр Піпа.

      Наприкінці 80-х років кордони привідкрились й Радянський союз побачив інший світ, а з ним й нових кумирів. Одною з перших надпопулярних пострадянських тематик для малюнка стали китайські ієрогліфи. Їх значенням тоді ніхто особливо не заморочувався.

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      Татуювання стали популярними й серед так званих неформалів. Часто рішення прикрасити тіло малюнком давалося непросто й приймалося під впливом певних рідин. Бувало, що такі спонтанні рішення вилазили боком вже наступного дня. 

      Одного разу прийшов до мене хлопець. Показує своє вухо, а ми від сміху падаємо. Воно було повністю помальоване у чорний колір,
      – згадав Віктор Карпенко.

      На жіночому тілі тату в радянські часи вважалося чимось аморальним та неприпустимим. Й навіть у пізні 80-ті на такий радикальний крок відважувалися лише найсміливіші.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Згадати все СРСР Історія Тату
      Джерело: 24 канал
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