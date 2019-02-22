Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки

Здоровый образ жизни – это, конечно, хорошо, думали в Союзе, – но скучно и невесело. Поэтому еще с уроков физкультуры в школе считалось "западло" придерживаться и здорового питания, и лишних нагрузок. Даже несмотря на пропаганду.

Больше, больше рыбьего жира!

Здоровая жизнь маленьких хомосоветикусов не обходилась без одной довольно мерзкой субстанции – рыбьего жира.

"Рыбий жир давали в садах. Дети становились в очередь. И воспитательница каждому наливала и давала столовую ложку рыбьего жира. Некоторые дети говорили "фе". Но мне очень нравился. Я пила за других детей", – вспоминает врач диетолог Оксана Скиталинская.

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Таких уникальных детей, которые любили целебный жир, было абсолютное меньшинство. И детскую психотравму, когда заставляли употреблять отвратительный жир или алоэ, большинство помнит до сих пор. Сало морской рыбы (особенно, добытое из печени трески) до 70-х годов было обязательным в рационе воспитанников детских садов. Жир действительно полезен, но не всем и не всегда. Однако партия сказала – надо спасать здоровье детей.

Достаточно было просто есть рыбу. Но это был определенный каргокульт. Какие-то отголоски западной темы со здоровым питанием. Потому что у нас здоровым питанием были макароны с котлетой и борщ в столовой,

– пояснил советскую традицию кормить детей жиром из рыбы журналист и музыкант Евгений Манженко.

Такое знакомство со здоровым образом жизни не могло нравиться. Но в Советском Союзе был четкий план сделать из всех детей настоящих атлетов.

"Это были остатки сталинской системы. Когда он пытался воспитать универсальных солдат. Каждый юноша и девушка должны уметь прыгать с парашютом, чтобы захватить враждебные капиталистические страны", – добавил Манженко.



В СССР детям обязательно выдавали рыбий жир

Школьная физкультура от пьяниц

Уроки физкультуры были приятнее, чем ложка рыбьего жира, однако не намного. Некрасивые спортивные залы и строгие обязательства не очень нравились ученикам.

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Любовь к физкультуре мог привить учитель, но он тоже часто лишь отбывал урок. Ученики воспринимали преподавателей просто как преподавателей. И вовсе не ассоциировали их с людьми спорта. О какой любви к спорту можно говорить, если физкультурники вместе с трудовиком на полдня закрывались в мастерской с совершенно другой целью – выпить или покурить.

Физкультурниками были женщины. Суровые нордические женщины преимущественно и, я извиняюсь, алкоголики. Мы помним, с кем пил трудовик – с физкультурником. С кем пил физкультурник – с трудовиком и иногда географом,

– рассказал журналист и музыкант Евгений Манженко.



Во время урока физкультуры

Спортивные кружки

Ситуацию частично спасали многочисленные спортивные кружки. Если там не работал тот же физкультурник на полставки, то из некоторых талантливых детей и действительно удавалось вырастить спортсменов.

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"Были спортивные кружки. Были родители и дети, которым это было интересно. Но меньшинство. Преимущественно это была показуха. И это заметно из отношения детей к урокам физкультуры", – отметил Манженко.

Закаливание или фанатизм

Еще одним важным элементом пропаганды здорового образа жизни было закаливание. По телевизору показывали фантастически здоровых детей.

Потому что эти дети натирались снегом, обливались холодной водой и принимали контрастные души. К слову, в конце 80-х обливание холодной водой по определенным причинам стало сверхпопулярным.

Централизованного горячего водоснабжения или не было вообще от природы, или исчезло еще в восьмидесятые годы. Поэтому и история с холодной водой. Людей так закаляли,

– пояснил журналист и музыкант Манженко.

"Сам образ нашей жизни в селе был такой, что ты, хоть и не хочешь, закалялся", – вспоминает режиссер и сценарист Аркадий Непиталюк.

Рецепты как правильно закаляться публиковали сразу несколько оздоровительных журналов. Иногда впадали в крайности. Если холодная вода полезна, то и кипяток не повредит.

Еще массово парили ноги. Это была такая пытка для детей, когда они болели. Им обязательно ставили тазик с водой и доливали кипяток. У детей были наполовину обваренные ноги,

– рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская.



Детей заставляли парить ноги

Ох, эти нормы ГТО

Людей призывали встать в "армию физкультурников", развивать силу, выносливость. Говорили, что "залог советского спорта в его массовости". Однако народ на такие призывы реагировал вяло.

Я не помню проблемы с алкоголем и табаком в советском украинском селе. Кто хотел – курил, кто хотел – пил,

поделился воспоминаниями режиссер и сценарист Аркадий Непиталюк.

Пили и курили, а на следующий день появлялись на обязательную всесоюзную спортивную программу – ГТО ( "Готов к труду и обороне"). Это была еще одна формальность на показ. Псевдодемонстрация силы самой здоровой нации мира.

Это ГТО тяготело над всеми. Никто не знал, для чего выполнять. Понятно, что система готовила граждан, чтобы они могли воевать и были физически подготовлены,

– подчеркнул Непиталюк.



ГТО в СССР превращалось в формальность

Культ утренней гимнастики и первые эротические воспоминания

В середине 80-х в Союз пришла физкультура, которая понравилась всем. Для изголодавшегося советского мужчины невинная утренняя гимнастика стала эротикой высшего качества.

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"Конечно, помню. Потому что это были первые эротические воспоминания. Женщины одеты в яркое и обтягивающее. Под ритмичную музыку хаотическую махали руками и ногами. На это было приятно посмотреть. В серых телевизионных буднях. Это было яркое пятнышко, которое создавало настроение на весь день", – вспоминает журналист и музыкант Манженко.



Утренняя гимнастика стала популярной как среди женщин, так и среди мужчин



Кадр из утренней гимнастики по ТВ

А для женщин аэробика стала определенным вызовом: а смогу и я иметь такую ​​фигуру? Аэробика или как ее чаще называли в Союзе – ритмическая гимнастика – изобретение американское. В тамошней армии задумались над тем, как развить человеческую выносливость, когда речь идет о длительных нагрузках. Чтобы хватало дыхания. Новый спорт полюбился людям во всем мире.

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Уровень тех советских телепрограмм, где показывали аэробику, был на голову выше всего, что крутили по "Совок-ТВ". А стиль одежды сразу стали копировать. Ответы, как приучить людей к спорту, приходили сами по себе. Прежде всего, это должно быть модным.