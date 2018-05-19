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Вспомнить Всё. К бабушке в село

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Трудовой лагерь усиленного режима или пятизвездочный курорт? Пока не накосишь травы, не соберешь колорадского жука, а не выпасешь скотину, о реке можно было только мечтать. Для родителей село – идеальный вариант, как избавиться от детей на период каникул. Дедушкам и бабушкам внуки только в радость. А детишкам полезно отдохнуть от городской суеты и подышать чистым воздухом.

Трудовой лагерь усиленного режима или пятизвездочный курорт? Летний отдых в деревне у бабушки с дедушкой имел как преимущества, так и определенные недостатки. Для меня, Ярослава Демьяненко, наименее приятным было работать. Но без этого никак.

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Потому пока не накосишь травы, не соберешь колорадского жука, а не выпасешь скотину, о реке можно было только мечтать. Хотя, ну чего я грешу? Детей эксплуатировали только для вида. И лучшего летнего отдыха не существует. Пусть спрячутся ваши египты с испаниями. Садимся в старый ЛАЗ и вперед, в село!

Для родителей село – идеальный вариант, как избавиться от детей на период каникул. Дедушкам и бабушкам внуки только в радость. А детишкам полезно отдохнуть от городской суеты и подышать чистым воздухом.

Дождаться каникул – это сразу ехать в село. Если подхватил ветрянку или свинку, тоже эвакуировали в село. У меня не было такого, чтобы я не хотел ехать,
– рассказал писатель Сергей Пантюк.

И вот ты уже стоишь на остановке с надписью нужного населенного пункта. Осталось совсем немного. Для каждого именно своё село лучшее в мире. Живописное и поэтичное. Семья гостя из города любила по умолчанию. Ну, а для местных сверстников ты чужак, несмотря на регулярность визитов. А вот к новичкам отношение вообще враждебно. Что за один, этот городский?

"В то время я был обычным русскоязычным ребенком, и я хорошо помню, когда увидел девочку украиноязычную. Я кричал маме: смотри, эта девачкам говорит, как наша бабушка", – сказал Юрий Журавель, музыкант из группы OT VINTA.

За такую наглость можно было и получить по физиономии. Но городской бродяга уже и так нашел себе проблем на желудок.

Сельские дети до яблок-Зелепуха безразличны. А мы объедались. Ты себя сдержать не можешь, наедаешься, а потом в желудке выявляются проблемы,
– вспоминает Юрий Журавель.

А по дороге в туалет, эту замечательную деревянную постройку за домом, обязательно можно поступить еще в один сюрприз. Именно дела с душком меньше всего нравились гостям из города. Но навоз из конюшни вывозить кому-то же надо. Были работы и более приятные. Косить, пасти, полоть, переворачивать, собирать, поливать. А если коротко – помогать. Это главная миссия приезжего. И она, ну никак не совпадала с желанием просто отдохнуть.

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У хорошего хозяина и хозяйство немалое. Приятным считалось сбор урожая с деревьев. Компромисс между праздником желудка и общественно полезным занятием. Но там, где сладко, могло стать и горько. Урожай привлекал не только детей. Насекомые с жалом по крайней мере не мерзкие. Собирать с картофеля колрадського жука – вот где настоящий стресс. А личинки из-под листьев и вспоминать не хочется.

О том, как работали дети в деревнях, – смотрите в полном выпуске программы "Вспомнить Все".

Теги: Новости Украины История Вспомнить все
Источник: 24 Канал
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