Нравственный вид российских элит достаточно невысок. Об этом 24 Канала сказал политтехнолог Ростислав Мурзагулов.

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Употребляют разные вещества, чтобы приглушить совесть

К сожалению, классическая элита первого поколения, описанная Михельсоном, вполне распространённое явление. Она незрелая, безответственная, неспособна на какие-то высоконравственные решения, думающие только о собственном кармане и собственной безопасности.

Дело в том, что почти всех заменили. Раньше были породистые кадровые люди в России, которые находились где-то высоко. Я знал многих, с ними было приятно общаться. они были ответственны, они не делали все ради денег, у них были принципы и высокие стремления.

В то же время у элит первого поколения ничего вышеупомянутого нет. Их рабочий день – очень скучное занятие.

99% времени они не делают ничего. Они впервые управляют страной и руководят ею так, как умеют. 3000 сотрудников только администрации президента! Посчитайте, сколько тунеядцев сидят в правительствах, министерствах губерниях, "околодержструктурах" - это сейчас почти остальная страна,

– подчеркнул политтехнолог.

Они придумали себе разнарядки и директивы, по которым эти люди живут. При этом у них есть что-то вроде свободного времени, и здесь начинается самое интересное.

Помним фильмы, в которых варвары входят в какой-то город. Они его опустошают, грабят, насилуют. С друг другом занимаются черт знает чем. Ибо скучно, все уже есть,

– подчеркивает Мурзагулов.

Более того, далеко в сознании теплится совесть, почти в каждом человеке. Естественно, ее хочется чем-то приглушить.

"Совесть ему говорит: "Ты занимаешься чем-то плохим, твоя страна делает безобразие на весь мир, это видят все люди – 8 миллиардов на всей планете!". И ты заливаешь, засыпаешь, закалываешь это", – отметил Ростислав Мурзагулов.

С самого начала каждый человек – творение Бога, оно не самое плохое. "Когда его превращают в это животное, в винтик в адской военной машине, безусловно, он начинает себя каким-то образом заигрывать. В этом принимают участие самые разные напитки, порошки и все остальное", - резюмировал политтехнолог.

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