Моральний вигляд російських еліт достатньо невисокий. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Ростислав Мурзагулов.

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Вживають різні речовини, щоб приглушити совість

На жаль, класична еліта першого покоління, описана Іваном Міхельсоном, цілком поширене явище. Вона незріла, безвідповідальна, нездатна на якісь високоморальні рішення, яка думає лише про власну кишеню та власну безпеку.

Річ у тім, що майже усіх замінили. Раніше були породисті кадрові люди у Росії, які перебували десь високо. Я багатьох знав, з ними було приємно спілкуватися. вони були відповідальні, вони не робили усе лише заради грошей, у них були принципи й високі прагнення.

Натомість в еліт першого покоління нічого вищезгаданого немає. Їхній робочий день – дуже нудне заняття.

99% часу вони не роблять нічого. Вони вперше керують країною, і керують нею так, як вміють. 3 000 співробітників тільки адміністрації президента! Порахуйте, скільки дармоїдів сидять в урядах, міністерствах губерніях, "білядержструктурах" – це зараз майже решта країни,

– наголосив політтехнолог.

Вони вигадали собі рознарядки й директиви, за якими ці люди й живуть. При цьому в них є щось на кшталт вільного часу, і тут починається найцікавіше.

Пригадуємо фільми, у яких варвари входять у якесь місто. Вони його спустошують, грабують, гвалтують. З одне одним займаються чорт знає чим. Бо нудно, все вже є,

– підкреслює Мурзагулов.

Ба більше, далеко у свідомості теплиться совість, майже в кожній людині. Звісно, її хочеться чимось приглушити.

"Совість йому каже: "Ти займаєшся чимось поганим, твоя країна робить неподобство на весь світ, це бачать усі люди – 8 мільярдів на всій планеті!". І ти заливаєш, засипаєш, заколюєш це", – зазначив Ростислав Мурзагулов.

Від самого початку кожна людина – творіння Бога, воно не найгірше. "Коли її перетворюють у цю тварину, у гвинтик у пекельній військовій машині, безумовно, він починає себе якимсь чином піддобрювати. У цьому беруть участь найрізноманітніші напої, порошки й все інше", – резюмував політтехнолог.

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