Вспомнят поезда: Британия запретила обслуживать самолеты и суда российских олигархов
Источник:The Guardian
Санкции против оккупантов и их элиты набирают обороты. Великобритания приняла новые законы, направленные против российских олигархов.
Великобритания стала активным союзником Украины по борьбе с российскими оккупантами. Теперь, кроме санкций, Британия усложняет жизнь российским олигархам.
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Новые санкции
Великобритания приняла новые законы, запрещающие обслуживать суда и самолеты российских олигархов, подвергшихся санкциям за нападение России на Украину.
Сообщается, что новые правила будут немедленно применены в отношении бизнесменов Евгения Швиндлера и Олега Тинькова.
Мы будем продолжать усиливать давление, пока российские войска находятся в Украине, нацеливаясь не только на бизнес олигархов, но и на их активы и международный образ жизни,
– заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трус.
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