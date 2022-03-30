Вспомнят поезда: Британия запретила обслуживать самолеты и суда российских олигархов

Санкции против оккупантов и их элиты набирают обороты. Великобритания приняла новые законы, направленные против российских олигархов.

Великобритания стала активным союзником Украины по борьбе с российскими оккупантами. Теперь, кроме санкций, Британия усложняет жизнь российским олигархам.

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Новые санкции

Великобритания приняла новые законы, запрещающие обслуживать суда и самолеты российских олигархов, подвергшихся санкциям за нападение России на Украину.

Сообщается, что новые правила будут немедленно применены в отношении бизнесменов Евгения Швиндлера и Олега Тинькова.

Мы будем продолжать усиливать давление, пока российские войска находятся в Украине, нацеливаясь не только на бизнес олигархов, но и на их активы и международный образ жизни,

– заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трус.

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