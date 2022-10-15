В Стамбуле вспыхнул небоскреб, пылали все 24 этажа: фото и видео поражают

Вспыхнул масштабный пожар в небоскребе в одном из самых больших городов Турции. Спасатели потушили огонь и эвакуировали людей.

Вечером, 15 сентября, стало известно, что в стамбульском здании, в котором 24 этажа, вспыхнул пожар. Инцидент произошел в районе Фикиртепе, где немало новых зданий.

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Что известно о пожаре в Стамбуле

По открытой информации, огонь вспыхнул на нижних этажах высокоэтажки. За короткое время пожар распространился с внешней части здания на верхние этажи.

Пока часть спасателей эвакуировали жителей дома, другим пожарным удалось локализовать пламя и окончательно его потушить.

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Пока причина возгорания многоэтажки не установлена, однако фото, на которых видно масштабы пожара, пугают.

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Напомним неспокойно сегодня было также в Белгородской области России. В регионе вспыхнул масштабный пожар – горела нефтебаза оккупантов.

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