Ввечері, 15 вересня, стало відомо, що у стамбульській будівлі, яка має 24 поверхи, зайнявся вогонь. Інцидент стався в районі Фікіртепе, де чимало нових споруд.

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Що відомо про пожежу в Стамбулі

За відкритою інформацією, вогонь спалахнув на нижніх поверхах високоповерхівки. Упродовж короткого часу пожежа поширилась зі зовнішньої частини будівлі на верхні поверхи.

Поки частина рятувальників евакуйовувала мешканців будинку, іншим пожежникам вдалось локалізувати полум'я та остаточно його приборкати.

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Наразі причину займання багатоповерхівки не встановлено, однак фото, на яких видно масштаби пожежі, лякають.

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Нагадаємо, неспокійно сьогодні було також у Бєлгородській області Росії. В регіоні спалахнула масштабна пожежа – горіла нафтобаза окупантів.

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