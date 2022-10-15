Вибух трапився 14 жовтня близько 18:15 на підприємстві з видобутку кам'яного вугілля Амасра на висоті -300 метрів над рівнем моря. Наразі відомо про 28 загиблих та 11 поранених, 4 з яких перебувають у реанімації. Постраждалих госпіталізували до лікарень у Стамбул та Бартин.

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Під завалами ще перебувають працівники

Під завалами залишились 13 працівників – їхні пошуки ускладнює пожежа. Врятувати вдалося 58 робітників. На місце трагедії прибувають родичі шахтарів.

Що могло стати причиною вибуху

За попередньою інформацією, причиною вибуху став вибух рудникового газу. Відомо, що на місце події вже відправився президент Туреччини Реджеп Ердоган. Також у регіон вже прибули міністр праці та соціального забезпечення Ведат Білгін, міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Донмез та міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу.

Прокуратура розпочала розслідування

Головна прокуратура Бартина розпочала розслідування у зв'язку із вибухом на шахті. Міністр юстиції Бекір Боздаг, що подію розслідуватимуть максимально ретельно.