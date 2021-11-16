Вспыхнула многоэтажка в центре Харькова: видео и фото масштабного пожара

В Шевченковском районе Харькова вспыхнул пожар в многоэтажке. Туда немедленно прибыли пожарные и пришлось спасать часть жителей. Также 6 человек просто вывели из опасной зоны.

Загорелся 6-этажный дом на улице Культуры, 10. Спасателям об этом сообщили в 00:38. Огонь повредил несколько квартир и кровлю дома.

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Людям грозила опасность

Когда спасатели прибыли, огонь уже охватил примерно 500 квадратных метров. Наверху дома был виден столб густого дыма и языки пламени.

Когда началась эвакуация, оказалось, что 7 жителей дома не могут выбраться самостоятельно. Среди них был один человек с инвалидностью.

А среди тех, кого просто вывели, были 2 детей. Всем этим людям действительно грозила опасность, поскольку огонь стремительно распространялся. Но, к счастью, никто не пострадал.

Загорелся многоквартирный дом в Харькове: смотрите видео

Почему пожар был таким сильным

В ГСЧС отметили, что это здание имеет лишь 3 степень огнестойкости. Там деревянные стены, перегородки и перекрытия, которые практически не сдерживали распространение пожара.

Пиковый момент возгорания дома: смотрите видео

Также сложности в ликвидации пламени добавляло и то, что начали разрушаться деревянные конструкции крыши и перекрытия. Поэтому спасателям пришлось разбирать завалы и ликвидировать возгорание еще и в квартирах на 6-м этаже.

Трех автомобилей ГСЧС оказалось недостаточно. Поэтому номер сложности пожара повысили и туда немедленно прибыли еще 14 автоцистерн и 6 автолестниц.

Остановить распространение огня удалось в 03:42. А вот полностью потушили пожар только через 4 часа после этого.

Тушение пожара и его последствия / Фото ГСЧС, общественного и телеграма ХС

Дом отключили от коммуникаций

Телеграм "Веха" сообщил, что всех жильцов дома, жилье которых пострадало, отвезли в хостел. Впоследствии с журналистами пообщался заместитель мэра по жилищно-коммунальному хозяйству Мирошник Виталий.

Чиновник рассказывает об эвакуированных: смотрите видео

По словам чиновника, дом отключили от электричества и газоснабжения. Кроме этого, там повредились теплотрассы, следовательно, отопления тоже нет. Сейчас там проводят проверку, чтобы оценить нанесенный пожаром ущерб.

Сегодня будет проведена комиссия чрезвычайных ситуаций. На ней будут присутствовать представители коммунальных служб, которые должны отработать каждый по своему направлению,

– рассказал Мельник.

Он также отметил, что сейчас приоритетным для города является скорейшее восстановление кровли. Это будет возможно сделать лишь после оценки ущерба и расчистки. А вот по поводу восстановления квартир, чиновник ничего не сказал.

Житель дома рассказывает о пожаре: смотрите видео