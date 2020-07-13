В Израиле темп прироста инфицированных остается очень высоким и уже стабильно превышает тысячу случаев в сутки. Страна может вернуться к общенациональному жесткому карантину, если число заражений за сутки достигнет 2 тысяч.

Об этом в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал израильский журналист Сергей Ауслендер.

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Он отметил, что сейчас в стране закрыты спортзалы, бассейны, ограничено количество людей на рабочих местах. Всем, кто может работать удаленно, рекомендовано и даже приказано так работать.

Кроме этого, все государственные учреждения обязаны не менее 30% своих сотрудников перевести на удаленную работу. А тех, кто не сильно влияет на процесс, отправить в вынужденные отпуска.

По его словам, сейчас идет дискуссия относительно спортивных залов. И добавил, что вполне вероятно их снова откроют.

Также ограничено количество людей на массовых мероприятиях. Однако говорится именно о свадьбах. Потому что массовые мероприятия на самом деле запрещены в стране. На свадьбах разрешено - не более 50 человек.

В общественном транспорте - не более 20 человек в салоне. Можно включать кондиционер. После длительных дискуссий это решение было принято, поскольку сейчас июльская жара и там невозможно было бы находиться,

– отметил Сергей Ауслендер.

Журналист отметил, что сейчас обсуждается вопрос о работе железной дороги. Вполне возможно, что она временно прекратит работу.

Также в стране закрыты парки. И сейчас решается вопрос закрытия пляжей. Однако журналист вспомнил, что сначала предоставили это на усмотрение местной власти. Впоследствии произошла такая история, когда один и тот же пляж был поделен пополам, поскольку принадлежал двум городам.

Следовательно, одна половина была переполнена, другая половина – пустая. Потому что одна мэрия решила закрыть, а другая – нет. Поэтому сейчас эти полномочия центральная власть снова забрала себе.

"Пляжи пока работают. Однако купаться нельзя, потому что там плавают медузы в воде". Сейчас говорится – вводить ли общециональный карантин, или нет. Пока эта история обсуждается", - пояснил Сергей Ауслендер.

Протесты против повторного карантина

Десятки тысяч людей накануне вышли на протест в Тель-Авиве против повторного карантина. Митингующие заявили, что во время экономической напряженности в Израиле, правительство, и в частности, премьер-министр не сделали достаточно для защиты людей, потерявших работу или бизнес во время карантина и самоизоляции.



Массовые протесты в Израиле против жесткого карантина / Фото Haaretz

Журналист рассказал, что во время митинга произошли даже небольшие стычки с полицией. И добавил, из-за большого количества людей эпидемиологи предостерегают, что это может спровоцировать новую вспышку заболевания.

Индивидуальные предприниматели действительно говорят, что бизнес полностью разваливается. Все, что касается индустрии развлечений и подобных дел, остановилось. Более 60 тысяч индивидуальных предпринимателей – вообще без работы,

– прокомментировал Сергей Ауслендер.

По его словам, 40 тысяч предпринимателей вернулись к работе, но у них объемы – около трети от докризисных времен.

Также он отметил, что экономическая ситуация в Израиле действительно очень плохая. Правительство постоянно выделяет какие-то средства, однако люди не всегда их получают. Ведь там довольно сложная система их распределения.

Сергей Ауслендер рассказал, что было всего 3 волны выплаты. Одни получили все, другие – не получили ничего. И существует определенная путаница.

"Митинги продолжаются постоянно. Они постепенно перерастают из экономических в политические. Требуют отставки премьера, правительства. Ситуация обостряется", – подчеркнул журналист.

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