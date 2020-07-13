В Ізраїлі темп приросту інфікованих залишається дуже високим і вже стабільно перевищує тисячу випадків на добу. Країна може повернутися до загальнонаціонального жорсткого карантину, якщо число заражень за добу досягне 2 тисяч.

Про це в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер.

До теми Ізраїль поновлює жорсткий карантин через спалах COVID-19: закривають бари, клуби, спортзали

Він зазначив, що наразі в країні закриті спортзали, басейни, обмежено кількість людей на робочих місцях. Всім, хто може працювати віддалено, рекомендовано і навіть наказано так працювати.

Крім цього, всі державні установи зобов’язані щонайменше 30% своїх співробітників перевести на віддалену роботу. А тих, хто не сильно впливає на процес, відправити у вимушені відпустки.

За його словами, зараз триває дискусія щодо спортивних залів. І додав, що цілком імовірно їх знову відкриють.

Також обмежено кількість людей на масових заходах. Однак мовиться саме про весілля. Тому що масові заходи насправді заборонені в країні. На весіллях дозволено – не більше, ніж 50 людей.

В громадському транспорті – не більше, ніж 20 людей в салоні. Можна вмикати кондиціонер. Після тривалих дискусій таке рішення було прийнято, оскільки зараз липнева спека і там неможливо було б перебувати,

– зазначив Сергій Ауслендер.

Журналіст зауважив, що наразі обговорюється питання про роботу залізниці. Цілком можливо, що вона тимчасово припинить роботу.

Також в країні закриті парки. І зараз вирішується питання закриття пляжів. Однак журналіст пригадав, що спочатку надали це на розсуд місцевої влади. Згодом сталась така історія, коли один і той пляж був поділений навпіл, оскільки належав двом містам.

Відтак, одна половина була переповнена, інша половина – порожня. Тому що одна мерія вирішила закрити, а інша – ні. Тому зараз ці повноваження центральна влада знову забрала собі.

"Пляжі поки що працюють. Однак купатися не можна, тому що там плавають медузи у воді". Наразі мовиться – чи вводити загальноціональний карантин, чи ні. Поки що ця історія обговорюється", – пояснив Сергій Ауслендер.

Протести проти повторного карантину

Десятки тисяч людей напередодні вийшли на протест у Тель-Авіві проти повторного карантину. Мітингувальники заявили, що під час економічної напруженості в Ізраїлі, уряд, та зокрема, прем'єр-міністр не зробили достатньо для захисту людей, які втратили роботу чи бізнес під час карантину та самоізоляції.



Масові протести в Ізраїлі проти жорсткого карантину / Фото Haaretz

Журналіст розповів, що під час мітингу відбулися навіть невеликі сутички з поліцією. І додав, через велику кількість людей, епідеміологи застерігають, що це може спровокувати новий спалах захворювання.

Індивідуальні підприємці справді говорять, що бізнес цілковито розвалюється. Все, що стосується індустрії розваг і подібних справ, цілком зупинилося. Понад 60 тисяч індивідуальних підприємців – взагалі без роботи,

– прокоментував Сергій Ауслендер.

За його словами, 40 тисяч підприємців повернулися до роботи, але в них об'єми – близько третини від докризових часів.

Також він зазначив, що економічна ситуація в Ізраїлі справді дуже погана. Уряд постійно виділяє якісь кошти, однак люди не завжди їх отримують. Адже там доволі складна система їхнього розподілення.

Сергій Ауслендер розповів, що було всього 3 хвилі виплати. Одні отримали – всі, інші – не отримали нічого. І існує певна плутанина.

"Мітинги тривають постійно. Вони поступово переростають з економічних у політичні. Вимагають відставки прем’єра, уряду. Ситуація загострюється", – наголосив журналіст.

На протест в Тель-Авіві вийшли понад 10 тисяч людей: відео