По предварительной информации вспышку в небе видели в Гомеле и Мозыре. Эти города расположены вблизи границы с Украиной.

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Белорусы тоже видели атмосферное явление в небе

Местные жители поздно вечером 19 апреля заметили вспышку света желто-голубого или желто-зеленого цвета. Со стороны Гомеля это явление произошло в южном направлении, а в Мозыре – на юго-востоке. По словам очевидцев, этот эффект был заметен в течение 3 секунд.

Сейчас украинские ученые еще выясняют, что именно вызвало вспышку в небе над Киевщиной, Житомирщиной и Гомельской областью Беларуси. Однако вероятнее всего это было падение болида (метеора).

Что известно о болиде? Болид — большой яркий метеор, выглядящий как движущийся в небе огненный шар. Явление происходит из-за попадания в плотные слои атмосферы больших твердых частиц, называемых метеорными телами. Входя в атмосферу со сверхзвуковой скоростью, частица нагревается в результате торможения, и вокруг нее образуется светящаяся оболочка из раскаленных газов. Болиды часто имеют заметный угловой диаметр, и они видны даже днем. Несмотря на это, само явление считается довольно редким. Источник: Большая Украинская Энциклопедия

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