За попередньою інформацією спалах у небі бачили у Гомелі та Мозирі. Ці міста розташовані поблизу кордону з Україною.
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Білоруси теж бачили атмосферне явище у небі
Місцеві жителі пізно ввечері 19 квітня помітили спалах світла жовто-блакитного або жовто-зеленого кольору. З боку Гомеля це явище відбулося в південному напрямку, а в Мозирі – на південному сході. За словами очевидців, цей ефект був помітний протягом 3 секунд.
Наразі українські науковці ще з'ясовують, що саме спричинило спалах у небі над Київщиною, Житомирщиною та Гомельською областю Білорусі. Однак найімовірніше це було падіння боліда (метеору).
Що відомо про болід?
Болід — великий яскравий метеор, що виглядає як вогняна куля, яка рухається в небі. Явище відбувається через потрапляння у щільні шари атмосфери великих твердих частинок, які називаються метеорними тілами.
Входячи в атмосферу із надзвуковою швидкістю, частинка нагрівається внаслідок гальмування, і навколо неї утворюється світна оболонка з розжарених газів. Боліди часто мають помітний кутовий діаметр, і їх видно навіть удень. Попри це саме явище вважається досить рідкісним.
Джерело: Велика Українська Енциклопедія
Атмосферне явище над небом Києва: що відомо зараз
- Кияни ввечері 19 квітня побачили яскравий спалах у небі, що супроводжувався гучними звуками. У столиці та області лунала повітряна тривога.
- Спочатку у КМВА припустили, що це міг впасти супутник NASA, який мав увійти в орбіту Землі саме в той день. Однак згодом представник офісу комунікацій NASA Роб Маргетт спростував цю інформацію.
- Вранці 20 квітня у Головному центрі спеціального контролю припустили, що це могло бути входження небесного тіла, типу метеорита.