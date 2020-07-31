С 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для лиц, следующих в Украину с оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыму.

Самоізоляцію для тих, хто в'їжджає з окупованих територій скасовано через зміни, прийняті Кабміном у постанові № 641.

Зверніть увагу! З 1 серпня скасовується самоізоляція для тих, хто в’їжджає з окупованих територій

Коронавірус в окупації

"З 1 серпня постанова набуває чинності, і з цієї дати під самоізоляцію тепер не попадають громадяни, які перетинають лінію розмежування та межу з Кримом, слідуючи з окупованих територій", – повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Варто зауважити, що наразі на окупованих територіях Донбасу зафіксовано спалах коронавірусної хвороби COVID-19. Проте, окупаційна влада не запроваджує режим самоізоляції в ОРДЛО.

Станом на 31 липня, на окупованій території Луганської області (ОРЛО) зафіксовано 612 випадків зараження коронавірусом. Водночас, зазначу, що епідеміологічна ситуація на окупованій території Донецької області (ОРДО) набагато гірша – за останню добу там виявили 18 хворих, але в цілому зареєстровано понад 1700 інфікованих COVID-19, померли в ОРДЛО понад 100 осіб.

Настільки різкий спалах захворювання в ОРДЛО свідчить про масове зараження, яке відбулося у місцях масового скупчення цивільних людей. Нагадаю, що за останні місяці таким найбільшим зібранням були "паради Перемоги" у Донецьку і Луганську 24 червня. Особливістю проведення цих парадів було нехтування правилами карантину в умовах епідемії коронавірусу – присутні військовослужбовці та цивільні, більшість з яких не мали медичних масок і антисептиків.

Особлива небезпека цих "парадів" полягала в тому, що в окупованому Луганську у військових колонах марширували неповнолітні особи – представники так званої "юнармії" та вихованці "кадетського козачого корпусу". Тобто, окупаційна влада свідомо створила ризик масового зараження найбільш вразливих верств населення.

Штучне загострення епідеміологічної ситуації в ОРДЛО: хто за цим стоїть?

Аналітичний відділ ГІ "Права Справа" вже тоді попереджав, що проведення цих "парадів" без використання засобів індивідуального захисту, призведе до різкого спалаху смертельної хвороби. Станом на 24 червня, на момент проведення "параду", на окупованій Донеччині кількість людей, які захворіли на COVID-19 досягла 1069. В свою чергу, на окупованій Луганщині заявляли про 494 випадки захворювання на коронавірус.

Аналітики "Права Справа" також зазначали, що Росія використає ці "паради" для штучного загострення епідеміологічної ситуації не лише на тимчасово окупованих територіях, але і на підконтрольних Києву районах Донеччини і Луганщини.

Ватажки "ЛДНР" умисно спростили перетин кордону між ОРДЛО та Російською Федерацією. З 25 червня окупаційна влада відкрила КПВВ і спростила процедуру перетину цивільного населення "ЛДНР" на територію Росії – третьої країни у світі за кількістю уражених і померлих від коронавірусу. Переміщення людей відбувається організованими групами й автобусами. Примітно, що окупаційні адміністрації видали розпорядження, що особи, які перетинають кордон, не підлягають обов'язковому 14-денному карантину. Це свідчить про штучне загострення окупантами епідеміологічної ситуації.

Примітно, що російська сторона і "Л/ДНР" заявили про плани до 10 листопада відкрити додаткові Контрольні пункти в'їзду-виїзду на території Луганської області – пішохідний і автомобільний переходи біля міста Щастя і селища Золоте.

Тобто, неконтрольований потік громадян України, які мешкають в ОРДЛО, призведе до погіршення епідеміологічної ситуації вже безпосередньо на території України.

З цими загрозами доведеться зіткнутися безпосередньо військово-цивільним адміністраціям Донецької і Луганської областей. Адже на підконтрольній Україні території цих областей перебуває найбільша кількість т.зв. "вимушених переселенців", які отримують соціальні пільги і пенсії та регулярно відвідують ОРДЛО.

Таким чином, Росією штучно погіршує епідеміологічну ситуацію як на тимчасово окупованій, так і на підконтрольній Україні території. І Кремль з терористами з ОРДЛО використають це для тиску на українську сторону. Тобто, з одного боку, Київ будуть звинувачувати в погіршенні гуманітарної складової, а з іншого – Україна ризикує отримати масштабний спалах COVID-19.

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Київ має заздалегідь інформувати світову спільноту про те, що Україна може опинитися на межі епідеміологічного лиха. Тим більше, що на підконтрольних районах Луганської і Донецької областей, взагалі не проводиться превентивних заходів із запобігання ймовірних спалахів інфікування коронавірусом.