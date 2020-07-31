На окупований Донбас вкотре прибув так званий "гуманітарний конвой" із Росії – вже 97-й за ліком. У відповідь на таке порушення норм і принципів міжнародного прави українське МЗС надіслало ноту протесту колегам із російського зовнішньополітичного відомства.

В "ДНР" і "ЛНР" прибув 97-й "гумковной" із Росії

Окупанти переконують, що передали на окуповані українські території 141 тонну вантажу, здебільшого ліки та медичні засоби, передає 24 канал із посиланням на сепаратистські ЗМІ.

65 тонн прибули на непідконтрольну Києву територію Донеччини: за словами тамтешніх бойовиків, це лікарські препарати для лікування онкологічних, онкогематологічних захворювань, вакцини для проведення планових щеплень, а також витратні матеріали для гемодіалізу.

Ще 76 тонн дісталося окупаційним адміністраціям на Луганщині: також нібито медикаменти, здебільшого для лікування хронічних захворювань і вакцини.

Бойовики "ЛНР" додають, що туди прибули 8 автомобілів із Росії. Після розвантаження вантажу вони повернулися назад.

Так званий гуманітарний вантаж, що прибув із Росії на окупований Донбас / Фото сепаратистських ЗМЫ

Коментар МЗС України щодо чергового російського "гумконвою" на Донбас

Українські дипломати підкреслюють, що Росія незаконно перекинула свій "гуманітарний конвой" на окупований Донбас, який є територією України. Відповідна інформація з’явилася на сайті українського МЗС.

Переміщували окупанти вантажі через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган", а також закриті українською стороною прикордонні пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка".

Російський вантаж було вкотре переміщено на територію нашої держави з порушенням норм і принципів міжнародного права, чинних двосторонніх угод, законодавства України та раніше погоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів. Вони, серед іншого, передбачають супровід представниками та їх обов’язкове оформлення цих вантажів представниками прикордонних і митних органів України,

– наголосили у міністерстві.

Також у зовнішньополітичному відомстві зазначили, що надіслали російському МЗС ноту протесту з вимогою до Кремля припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету України.

Також офіційний Київ вимагає від Росії під час організації наступних так званих "гуманітарних конвоїв" неухильно дотримуватися міжнародного права, законодавства України і своїх міжнародних зобов’язань. До слова, майбутні прибуття вантажів із Росії на окупований Донбасі заплановано на 27 серпня, 29 жовтня, 26 листопада та 17 грудня 2020 року.