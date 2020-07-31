Росія знову відправила на Донбас свій "гумконвой": Україна надіслала Кремлю ноту протесту
На окупований Донбас вкотре прибув так званий "гуманітарний конвой" із Росії – вже 97-й за ліком. У відповідь на таке порушення норм і принципів міжнародного прави українське МЗС надіслало ноту протесту колегам із російського зовнішньополітичного відомства.
В "ДНР" і "ЛНР" прибув 97-й "гумковной" із Росії
Окупанти переконують, що передали на окуповані українські території 141 тонну вантажу, здебільшого ліки та медичні засоби, передає 24 канал із посиланням на сепаратистські ЗМІ.
- 65 тонн прибули на непідконтрольну Києву територію Донеччини: за словами тамтешніх бойовиків, це лікарські препарати для лікування онкологічних, онкогематологічних захворювань, вакцини для проведення планових щеплень, а також витратні матеріали для гемодіалізу.
- Ще 76 тонн дісталося окупаційним адміністраціям на Луганщині: також нібито медикаменти, здебільшого для лікування хронічних захворювань і вакцини.
Бойовики "ЛНР" додають, що туди прибули 8 автомобілів із Росії. Після розвантаження вантажу вони повернулися назад.
Так званий гуманітарний вантаж, що прибув із Росії на окупований Донбас / Фото сепаратистських ЗМЫ
Коментар МЗС України щодо чергового російського "гумконвою" на Донбас
Українські дипломати підкреслюють, що Росія незаконно перекинула свій "гуманітарний конвой" на окупований Донбас, який є територією України. Відповідна інформація з’явилася на сайті українського МЗС.
Переміщували окупанти вантажі через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган", а також закриті українською стороною прикордонні пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка".
Російський вантаж було вкотре переміщено на територію нашої держави з порушенням норм і принципів міжнародного права, чинних двосторонніх угод, законодавства України та раніше погоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів. Вони, серед іншого, передбачають супровід представниками та їх обов’язкове оформлення цих вантажів представниками прикордонних і митних органів України,
– наголосили у міністерстві.
Також у зовнішньополітичному відомстві зазначили, що надіслали російському МЗС ноту протесту з вимогою до Кремля припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету України.
Також офіційний Київ вимагає від Росії під час організації наступних так званих "гуманітарних конвоїв" неухильно дотримуватися міжнародного права, законодавства України і своїх міжнародних зобов’язань. До слова, майбутні прибуття вантажів із Росії на окупований Донбасі заплановано на 27 серпня, 29 жовтня, 26 листопада та 17 грудня 2020 року.