На оккупированный Донбасс в очередной раз прибыл так называемый "гуманитарный конвой" из России – уже 97-й по счету. В ответ на такое нарушение норм и принципов международного права украинский МИД направил ноту протеста коллегам из российского внешнеполитического ведомства.

В "ДНР" и "ЛНР" прибыл 97-й "гумковной" из России

Оккупанты утверждают, что передали на оккупированные украинские территории 141 тонну груза , в основном лекарства и медицинские средства, передает 24 канал со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Обратите внимание Российские боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета

65 тонн прибыли на неподконтрольную Киеву территорию Донецкой области: по словам местных боевиков, это лекарственные препараты для лечения онкологических, онкогематологических заболеваний, вакцины для проведения плановых прививок, а также расходные материалы для гемодиализа.

Еще 76 тонн досталось оккупационным администрациям в Луганской области: также якобы медикаменты, в основном для лечения хронических заболеваний и вакцины.

Боевики "ЛНР" добавляют, что туда прибыли 8 автомобилей из России. После разгрузки они вернулись обратно.

Так называемый "гуманитарный груз", прибывший из России на оккупированный Донбасс / Фото сепаратистских СМИ

Комментарий МИД Украины относительно очередного российского "гумконвоя" на Донбасс

Украинские дипломаты подчеркивают, что Россия незаконно перебросила свой "гуманитарный конвой" на оккупированный Донбасс, который является территорией Украины. Соответствующая информация появилась на сайте украинского МИД.

Перемещали оккупанты грузы через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" , а также закрытые украинской стороной пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

Российский груз был снова перемещен на территорию нашего государства с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов. Они, среди прочего, предусматривают сопровождение представителями К расного Креста и обязательное оформление этих грузов представителями пограничных и таможенных органов Украины,

– подчеркнули в министерстве.

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что прислали российскому МИДу ноту протеста с требованием к Кремлю прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета Украины.

Также официальный Киев требует от России при организации следующих так называемых "гуманитарных конвоев" неуклонно придерживаться международного права, законодательства Украины и своих международных обязательств. К слову, будущие прибытия грузов из России на оккупированный Донбасс запланированы на 27 августа, 29 октября, 26 ноября и 17 декабря 2020 года.

Кстати Российский конвой военных медиков не впустили в Боснию и Герцоговину: что известно

Основное о "гумконвоях", которые России отправляет на оккупированный Донбасс

Россия поставляет на оккупированные территории так называемую "гуманитарную помощь" еще с 2014 года, когда начала вооруженную агрессию против Украины. Украинских таможенников и пограничников к проверке таких грузов не допускают.

В свою очередь Украина уже не раз заявляла, что Россия под видом поставки "гуманитарки" нарушает территориальную целостность нашего государства, поэтому призвала агрессора прекратить такие действия.

По информации активистов и расследователей, под видом "гумпомощи" Кремль обеспечивает оружием и вооружением пророссийских наемников.

В последний раз белые грузовики из России приезжали в оккупированные Донецк и Луганск 19 декабря 2019 года. Тогда также оккупанты нарушали украинские законы и международное право и не дали украинским пограничникам осмотреть грузы.