Встал на сторону антихриста, – Митрополит Епифаний о патриархе Кирилле

Российский патриарх Кирилл никогда ничего не связывал с Богом. Предстоятель РПЦ сделал свой выбор в пользу антихриста.

Об этом на своей странице в соцсети написал Митрополит Епифаний. Заявление появилось после того, как прислужник Путина назвал "подвигом" убийства украинцев.

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Речь идет о добре и зле как таковом и о собственном выборе для каждого: ты с Богом или с Дьяволом? Кирилл Гундяев свой выбор в пользу дел антихриста уже сделал,

– отметил глава ПЦУ.

Митрополит подчеркнул, что идеология "русского мира" является тем же, чем идеология нацизма, потому что оправдывает насилие, убийство, войну и геноцид, а потому должна быть отвергнута и осуждена так же как осужденный нацизм.

"Сотворителями и проводниками этой преступной идеологии являются глава Московской патриархии Кирилл Гундяев и его приспешники. Он вместе с подчиненными не только всячески разжигал этот костер, но и открыто, от имени Бога и Церкви, лживыми устами благословил палачей и убийц на их черное дело". – добавил Епифаний.

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