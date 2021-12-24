Как встать на воинский учет: пошаговая инструкция для женщин от Минобороны
Источник:фейсбук Анны Маляр
В Министерстве обороны объяснили, как можно встать на учет в пять шагов. Также расписали, какие документы нужны для этого.
Соответствующую информацию обнародовала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она написала об этом в фейсбуке.
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В Минобороны рассказали, как женщины могут встать на воинский учет
Маляр пояснила, что военнообязанный или военнообязанная получают статус в соответствии с конституцией. Отдельно:
- в мирный период – это люди, которые становятся на военный учет по месту регистрации или проживания, проходят подготовки на учебных сборах в составе штатных подразделений во время активных практических учений, тренировок;
- в особый период – граждане, которые стоят на воинском учете, находятся в запасе для комплектования Вооруженных сил.
Для того, чтобы встать на воинский учет, нужно совершить 5 шагов. Отдельно:
- найти свою специальность/профессию в перечне, утвержденном приказом Минобороны;
- сообщить работодателю об постановке на воинский учет;
- собрать необходимые документы;
- пройти медицинское освидетельствование и добавить заключение военно-врачебной комиссии;
- предоставить необходимые документы для постановки на военный учет в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту регистрации и проживания.
Шаги, чтобы встать на учет военнообязанным / инфографика Минобороны
Из документов нужно: заявление о постановке на воинский учет; паспорт, идентификационный код, военно-учетный документ, свидетельство о рождении детей (если есть), письмо выбытия из ЖЭКа.
Документы, которые нужны военнообязанным / инфографика Минобороны
Кратко о нововведении относительно перечня профессий военнообязанных женщин
- 17 декабря в Минобороны обнародовали нормы, согласно которым расширили перечень специальностей и профессий, предусматривающих постановку женщин на воинский учет.
- В частности говорится о том, что на учет обязательно должны становиться журналисты, операторы, пиарщики, издатели, библиотекари, переводчики, медики и ветеринары, аналитики, финансисты, ученые, менеджеры разного профиля.
- Предварительно известно, что директора предприятий должны проконтролировать, чтобы на воинский учет встали все женщины, которые работают в компании. У новых работников будут проверять наличие соответствующих документов.
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