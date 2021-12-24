Как встать на воинский учет: пошаговая инструкция для женщин от Минобороны

В Министерстве обороны объяснили, как можно встать на учет в пять шагов. Также расписали, какие документы нужны для этого.

Соответствующую информацию обнародовала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она написала об этом в фейсбуке.

К теме Как и когда женщинам становиться на воинский учет: какие документы нужны

В Минобороны рассказали, как женщины могут встать на воинский учет

Маляр пояснила, что военнообязанный или военнообязанная получают статус в соответствии с конституцией. Отдельно:

в мирный период – это люди, которые становятся на военный учет по месту регистрации или проживания, проходят подготовки на учебных сборах в составе штатных подразделений во время активных практических учений, тренировок;

в особый период – граждане, которые стоят на воинском учете, находятся в запасе для комплектования Вооруженных сил.

Для того, чтобы встать на воинский учет, нужно совершить 5 шагов. Отдельно:

найти свою специальность/профессию в перечне, утвержденном приказом Минобороны;

сообщить работодателю об постановке на воинский учет;

собрать необходимые документы;

пройти медицинское освидетельствование и добавить заключение военно-врачебной комиссии;

предоставить необходимые документы для постановки на военный учет в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту регистрации и проживания.

Шаги, чтобы встать на учет военнообязанным / инфографика Минобороны

Из документов нужно: заявление о постановке на воинский учет; паспорт, идентификационный код, военно-учетный документ, свидетельство о рождении детей (если есть), письмо выбытия из ЖЭКа.



Документы, которые нужны военнообязанным / инфографика Минобороны

Кратко о нововведении относительно перечня профессий военнообязанных женщин

17 декабря в Минобороны обнародовали нормы, согласно которым расширили перечень специальностей и профессий, предусматривающих постановку женщин на воинский учет.

В частности говорится о том, что на учет обязательно должны становиться журналисты, операторы, пиарщики, издатели, библиотекари, переводчики, медики и ветеринары, аналитики, финансисты, ученые, менеджеры разного профиля.

Предварительно известно, что директора предприятий должны проконтролировать, чтобы на воинский учет встали все женщины, которые работают в компании. У новых работников будут проверять наличие соответствующих документов.

В результате вторжения в Украину произошло то, чего Россия всегда боялась – смотрите видео

В министерстве пояснили что на учет можно будет встать электронно. В частности, алгоритм должен появиться на сайте военкоматов до конца следующей недели.