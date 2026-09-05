ЕС и Украина проведут первое заседание "Альянса дронов": уже известны дата и место

Первое заседание Альянса ЕС и Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов состоится 11 сентября в Брюсселе. Его цель – ускорить развитие и внедрение дронов и систем борьбы с ними в странах Евросоюза.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

Что известно о первой встрече Альянса дронов?

Идею создания такого Альянса в прошлом году предложила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи "О состоянии Союза"

Инициатива стала частью мер ЕС в ответ на угрозу проникновения беспилотников в воздушное пространство стран-членов.

По словам представителя Еврокомиссии, пожелавшего остаться анонимным, во встрече примет участие еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

К переговорам присоединятся 19 европейских производителей дронов. Среди них – ORQA, Indra Group, Fincantieri, WB Electronics/WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA A/S и Quantum Systems.

Украину будут представлять компании Skyfall Industries, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industry, ATHLON AVIA, TAF Industries, UFORCE и F-Drones.

В ходе первой встречи участники планируют оценить текущее состояние сотрудничества, определить дальнейший план действий и согласовать первые конкретные шаги.

Руководитель аппарата Кубилюса Симонас Шатунас отметил, что ЕС стремится перенять опыт Украины, в частности изучить работу ее дронной экосистемы и взаимодействие государства с производителями беспилотников.

Напомним, в июле ЕС и Украина договорились о Drone Deal.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина завершает подготовку аналогичного соглашения с Германией. Ранее Киев уже подписал подобное соглашение с Норвегией.