Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов рассказал 24 Каналу, что история с возвращением панд очень опасна, ведь КНР действительно считает их коммунистической собственностью. За этим фактом могут скрываться более серьезные проблемы.

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Почему переговоры будут сложными

По словам Артура Харитонова, Китай вложил сумасшедшие средства в "панда-дипломатию" для того, чтобы это животное стало лицом коммунизма. Дипломатия между странами действительно сложна. Визит состоится после многочисленных попыток убедить Си Цзиньпина в том, что он действительно необходим. Сегодня известно, что лидер КРН предположительно прибудет в Сан-Франциско 15 ноября.

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Недавно японские медиа спросили у Госсекретаря США Энтони Блинкена, чему будут посвящены переговоры, но ответы журналисты так и не получили. Чиновник лишь сказал, что работа продолжается.

"Си Цзиньпин и Джо Байден готовят собственные переговорные пакеты. Они, очевидно, будут сложными. Китай будет вести в США конфликты, хаос и режимы, которые он поддерживает, в частности Россию и ХАМАС. Но также будет позиция Америки, направленная на нивелирование негативные последствия для планеты", – сказал Харитонов.

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