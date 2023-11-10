Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов розповів 24 Каналу, що історія з поверненням панд є дуже небезпечною, адже КНР дійсно вважає їх комуністичною власністю. За цим фактом можуть ховатися серйозніші проблеми.

До теми Зустріч Байдена й Сі Цзіньпіна: політолог розповів, чому це невигідно Путіну

Чому переговори будуть складними

За словами Артура Харитонова, Китай вклав шалені кошти у "панда-дипломатію" для того, щоб ця тварина стала обличчям комунізму. Дипломатія між країнами справді складна. Візит відбудеться після численних спроб переконати Сі Цзіньпіна, що він справді необхідний. Сьогодні відомо, що лідер КРН, ймовірно, прибуде у Сан-Франциско 15 листопада.

Харитонов припустив, про що говоритимуть лідери США та Китаю: дивіться відео

Нещодавно японські медіа запитали Держсекретаря США Ентоні Блінкена, чому будуть присвячені переговори, але відповіді журналісти так і не отримали. Посадовець лише сказав, що робота триває.

"Сі Цзіньпін і Джо Байден готують власні перемовні пакети. Вони, очевидно, будуть складними. Китай вестиме в США конфлікти, хаос і режими, які він підтримує, зокрема Росію та ХАМАС. Але також буде позиція Америки, яка спрямована на те, щоб нівелювати негативні наслідки для планети", – сказав Харитонов.

Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: що відомо