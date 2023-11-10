Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов розповів 24 Каналу, що історія з поверненням панд є дуже небезпечною, адже КНР дійсно вважає їх комуністичною власністю. За цим фактом можуть ховатися серйозніші проблеми.
До теми Зустріч Байдена й Сі Цзіньпіна: політолог розповів, чому це невигідно Путіну
Чому переговори будуть складними
За словами Артура Харитонова, Китай вклав шалені кошти у "панда-дипломатію" для того, щоб ця тварина стала обличчям комунізму. Дипломатія між країнами справді складна. Візит відбудеться після численних спроб переконати Сі Цзіньпіна, що він справді необхідний. Сьогодні відомо, що лідер КРН, ймовірно, прибуде у Сан-Франциско 15 листопада.
Харитонов припустив, про що говоритимуть лідери США та Китаю: дивіться відео
Нещодавно японські медіа запитали Держсекретаря США Ентоні Блінкена, чому будуть присвячені переговори, але відповіді журналісти так і не отримали. Посадовець лише сказав, що робота триває.
"Сі Цзіньпін і Джо Байден готують власні перемовні пакети. Вони, очевидно, будуть складними. Китай вестиме в США конфлікти, хаос і режими, які він підтримує, зокрема Росію та ХАМАС. Але також буде позиція Америки, яка спрямована на те, щоб нівелювати негативні наслідки для планети", – сказав Харитонов.
Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: що відомо
- Наприкінці жовтня стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін може відвідати США на запрошення Джо Байден. Для підготовки можливої зустрічі до Вашингтона відправили міністра закордонних справ Китаю. Також країну відвідала делегація китайських бізнесменів, культурних і спортивних діячів.
- Згодом американське видання Reuters повідомило, що лідери можуть зустрітися у листопаді 2023 року у межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що відбудеться у Сан-Франциско. Такий візит представники обох країн обговорювали впродовж декількох годин.
- У жовтні Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що країнам треба знайти правильний шлях до порозуміння. За його словами, це матиме важливе значення для світу, а їхні відносини мають будуватися на принципах "взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідної співпраці".