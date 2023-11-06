Об этом 24 Каналу сказал политолог Владимир Фесенко, объяснив, почему президенту России Владимиру Путину выгодно жесткое противоборство между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Отметим, что недавно китайский лидер заявил, что готов сотрудничать с США.

Обратите внимание "Зачем встречаться с вассалом, если можно с хозяином": чем важны переговоры Байдена и Си

Есть разногласия

Как отметил Фесенко, встреча Байдена и Си Цзиньпина очень невыгодна для Путина. Он надеется, что Пекин будет в дальнейшем поддерживать войну против Украины и будет вместе с Москвой против Вашингтона.

Однако у Китая несколько иная позиция. Пекин сейчас и в экономической, и геополитической конкуренции с США. Китай стремится к мировому лидерству,

– сказал политолог.

Россия хочет многополярного мира, где страна-агрессор будет одним из центров влияния. В то же время Китай хочет двухполярного мира, где есть только два больших государства – США и Китай, которые между собой договариваются, конкурируют, но все решают только они.

Здесь есть разногласия. Я думаю, что сейчас Китай не готов и не желает прямой, особенно военной, конфронтации с Соединенными Штатами. Это слишком рискованно, к тому же это большой негатив для мировой торговли,

– добавил Фесенко.

По его словам, в интересах Китая и России есть ряд отличий. Миру важно, чтобы США и Китай продолжали свой диалог. Конечно, между Пекином и Вашингтоном есть конкуренция и определенное геополитическое противостояние, но в данной ситуации пусть они договариваются и ведут переговоры.

Какая разница в интересах Китая и России: смотрите видео

Больше о встречах Байдена и Си Цзиньпина