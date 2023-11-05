Сейчас Китай контролирует многие процессы в России, поэтому это фактически встреча Байдена с Владимиром Путиным. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний.
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"Встреча с Путиным"
Тарас Загородний подчеркнул, что Россия, которая владеет ядерным оружием, пытается дестабилизировать мир и извлечь какую-то выгоду. Джо Байден обсудит с Си Цзиньпином разные темы, потому что с Россией не о чем говорить.
Зачем президенту США встречаться с президентом России? Надо встречаться не с вассалом, а с хозяином. Поэтому, когда они встречаются с китайцами, то это фактически и встреча с Путиным. Китай контролирует многие процессы в России и только наращивает свое присутствие,
– отметил он.
Переговоры Байдена и Си: главное
- Си Цзиньпин 25 октября отправил письмо Национальному комитету по американско-китайским отношениям со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В нем президент Китая заявил, что готов сотрудничать с США. Также он призвал Штаты к более стабильным двусторонним связям, которые должны строиться на принципах "взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".
- Впоследствии глава МИД Китая Ван И посетил Вашингтон, где встретился с президентом США для подготовки ко встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина. Переговоры продолжались в течение одного часа.
- Известно, что Байден и Си могут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 11 – 17 ноября в Сан-Франциско.
- Заметим, что еще в июне 2023 года президент США Джо Байден заявил, что планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином в течение следующих нескольких месяцев.