Сейчас Китай контролирует многие процессы в России, поэтому это фактически встреча Байдена с Владимиром Путиным. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний.

Читайте также Россия даже не конкурент: как США сближаются с Китаем и при чем здесь Украина

"Встреча с Путиным"

Тарас Загородний подчеркнул, что Россия, которая владеет ядерным оружием, пытается дестабилизировать мир и извлечь какую-то выгоду. Джо Байден обсудит с Си Цзиньпином разные темы, потому что с Россией не о чем говорить.

Зачем президенту США встречаться с президентом России? Надо встречаться не с вассалом, а с хозяином. Поэтому, когда они встречаются с китайцами, то это фактически и встреча с Путиным. Китай контролирует многие процессы в России и только наращивает свое присутствие,

– отметил он.

Переговоры Байдена и Си: главное