Зараз Китай контролює багато процесів у Росії, тому це фактично зустріч Байдена з Владіміром Путіним. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній.

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"Зустріч з Путіним"

Тарас Загородній підкреслив, що Росія, яка володіє ядерною зброєю, намагається дестабілізувати світ та отримати якусь вигоду. Джо Байден обговорить із Сі Цзіньпіном різні теми, бо з Росією нема, про що говорити.

Навіщо президенту США зустрічатися з президентом Росії? Треба зустрічатися не з васалом, а з господарем. Тому коли вони зустрічаються з китайцями, то це фактично і зустріч з Путіним. Китай контролює багато процесів у Росії та тільки нарощує свою присутність,

– зазначив він.

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