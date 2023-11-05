Зараз Китай контролює багато процесів у Росії, тому це фактично зустріч Байдена з Владіміром Путіним. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній.
Читайте також Росія навіть не конкурент: як США зближуються з Китаєм та до чого тут Україна
"Зустріч з Путіним"
Тарас Загородній підкреслив, що Росія, яка володіє ядерною зброєю, намагається дестабілізувати світ та отримати якусь вигоду. Джо Байден обговорить із Сі Цзіньпіном різні теми, бо з Росією нема, про що говорити.
Навіщо президенту США зустрічатися з президентом Росії? Треба зустрічатися не з васалом, а з господарем. Тому коли вони зустрічаються з китайцями, то це фактично і зустріч з Путіним. Китай контролює багато процесів у Росії та тільки нарощує свою присутність,
– зазначив він.
Переговори Байдена та Сі: головне
- Сі Цзіньпін 25 жовтня відправив лист Національному комітету з американсько-китайських відносин зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. У ньому президент Китаю заявив, що готовий співпрацювати зі США. Також він закликав Штати до більш стабільних двосторонніх зв'язків, які мають будуватися на принципах "взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідної співпраці".
- Згодом очільник МЗС Китаю Ван Ї відвідав Вашингтон, де зустрівся із президентом США для підготовки до зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Переговори тривали протягом однієї години.
- Відомо, що Байден та Сі можуть зустрітися під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться 11 – 17 листопада у Сан-Франциско.
- Зауважимо, що ще у червні 2023 року президент США Джо Байден заявив, що планує зустрітися із лідером КНР Сі Цзіньпіном упродовж наступних кількох місяців.