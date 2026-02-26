26 февраля, 14:45
Умеров рассказал, что обсудит с представителями Трампа во время встречи в Женеве
В Женеве началась двусторонняя встреча украинской и американской делегаций в рамках переговорного процесса. Стороны планируют обсудить экономическую поддержку Украины, подготовку к следующему раунду переговоров с участием России и гуманитарные вопросы.
Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.
Какие вопросы сегодня в Женеве обсудят представители США и Украины?
Сегодня, 26 февраля, в Женеве началась встреча представителей Украины и США в рамках мирного урегулирования войны в Украине.