Умеров рассказал, что обсудит с представителями Трампа во время встречи в Женеве

В Женеве началась двусторонняя встреча украинской и американской делегаций в рамках переговорного процесса. Стороны планируют обсудить экономическую поддержку Украины, подготовку к следующему раунду переговоров с участием России и гуманитарные вопросы.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Какие вопросы сегодня в Женеве обсудят представители США и Украины?

