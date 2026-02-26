Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Які питання сьогодні у Женеві обговорять представники США та України?

Сьогодні, 26 лютого, у Женеві розпочалась зустріч представників України та США у межах мирного врегулювання війни в Україні.

Нині Київ представлятимуть Рустем Умєров, Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак. Від Вашингтону будуть присутні Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

За словами Умєрова, переговорні команди мають на меті обговорити низку важливих питань у рамках мирної угоди, зокрема механізми економічної підтримки й відновлення України після війни.