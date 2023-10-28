Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко. По его словам, в частности, США хотят использовать влияние Китая на Россию и Иран.

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Стратегическое взаимодействие между Китаем и США

Тарас Жовтенко отметил, что хотя Штаты видят в КНР геополитического конкурента, однако не называют Китай источником угрозы для международной безопасности. Поэтому Вашингтон и Пекин должны сотрудничать по определенным стратегическим вопросам, в частности, речь идет о контроле над ядерным оружием.

Очевидно, Вашингтону нужно наладить с Пекином стратегический диалог, позволяющий сотрудничать. Также построить формат стратегического взаимодействия, чтобы в определенной степени использовать влияние КНР на проблемные авторитарные режимы, создающие угрозы безопасности США или их союзников. К примеру, это Россия, Иран,

– объяснил он.

Это одна из первых попыток общения между Байденом и Си в реалиях вооруженной российской агрессии против Украины, чтобы наладить диалог по сотрудничеству в сфере безопасности. Кроме того, тенденция гибридной агрессии распространилась на Ближний Восток не без России и Ирана.

В преддверии Си Цзиньпин заявил, что от правильного и равноправного диалога между Вашингтоном и Пекином зависит глобальная безопасность. Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" уверен, что Китай стремится быть вторым центром влияния в международных отношениях.

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