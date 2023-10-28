Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко. По его словам, в частности, США хотят использовать влияние Китая на Россию и Иран.
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Стратегическое взаимодействие между Китаем и США
Тарас Жовтенко отметил, что хотя Штаты видят в КНР геополитического конкурента, однако не называют Китай источником угрозы для международной безопасности. Поэтому Вашингтон и Пекин должны сотрудничать по определенным стратегическим вопросам, в частности, речь идет о контроле над ядерным оружием.
Очевидно, Вашингтону нужно наладить с Пекином стратегический диалог, позволяющий сотрудничать. Также построить формат стратегического взаимодействия, чтобы в определенной степени использовать влияние КНР на проблемные авторитарные режимы, создающие угрозы безопасности США или их союзников. К примеру, это Россия, Иран,
– объяснил он.
Это одна из первых попыток общения между Байденом и Си в реалиях вооруженной российской агрессии против Украины, чтобы наладить диалог по сотрудничеству в сфере безопасности. Кроме того, тенденция гибридной агрессии распространилась на Ближний Восток не без России и Ирана.
В преддверии Си Цзиньпин заявил, что от правильного и равноправного диалога между Вашингтоном и Пекином зависит глобальная безопасность. Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" уверен, что Китай стремится быть вторым центром влияния в международных отношениях.
Встреча Байдена и Си: главное
- Намерения о встрече с китайским лидером Си Цзиньпином на протяжении следующих месяцев президент США Джо Байден озвучил еще в июне 2023 года. В последний раз они разговаривали в рамках саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.
- Байден и Си могут встретиться в ноябре 2023 года. Отмечается, что встреча лидеров состоится на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.
- Глава МИД Китая Ван И уже посетил Вашингтон для подготовки к встрече Байдена и Си. Переговоры продолжались в течение одного часа.
- Си Цзиньпин отправил письмо Национальному комитету по американско-китайским отношениям со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В нем президент Китая заявил, что готов сотрудничать с США. Также он призвал к более стабильным двусторонним связям, которые должны строиться на принципах "взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".