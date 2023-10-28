Таку думку 24 Каналу озвучив експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко. За його словами, зокрема, США хочуть використати вплив Китаю на Росію та Іран.

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Стратегічна взаємодія між Китаєм та США

Тарас Жовтенко зазначив, що хоч Штати вбачають у КНР геополітичного конкурента, однак не називають Китай джерелом загрози для міжнародної безпеки. Тому Вашингтон та Пекін повинні співпрацювати у певних стратегічних питаннях, зокрема, мовиться про контроль над ядерною зброєю.

Очевидно, Вашингтону потрібно налагодити з Пекіном стратегічний діалог, який дозволив би співпрацювати. Також побудувати формат стратегічної взаємодії, щоб певною мірою використовувати вплив КНР на проблемні авторитарні режими, які створюють загрози для безпеки США або їхніх союзників. До прикладу, це Росія, Іран,

– пояснив він.

Це одна з перших спроб спілкування між Байденом та Сі у реаліях збройної російської агресії проти України, щоб налагодити діалог щодо безпекової співпраці. Крім того, тенденція гібридної агресії поширилась на Близький Схід не без участі Росії та Ірану.

Напередодні Сі Цзіньпін заявив, що від правильного та рівноправного діалогу між Вашингтоном та Пекіном залежить глобальна безпека. Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" переконаний, що Китай прагне бути другим центром впливу у міжнародних відносинах.

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