Такое мнение в эфире 24 Канала выразил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, страны НАТО заинтересованы в эффективном контрнаступлении ВСУ.

К теме Резников пообщался с Остином перед началом "Рамштайна": кадры встречи

Запад может предоставить Украине F-16

Клочок отметил, что одной из сенсаций 11-го "Рамштайна" может быть решение НАТО предоставить Украине самолеты F-16. Генсек Альянса Йенс Столтенберг во время визита в Киев заявил, что Запад готовит активные решения о передаче ВСУ самолетов и бронированной техники.

Безусловно, говорится именно о современной авиации. Это подтвердил Офис Президента Украины на своем сайте. Военные эксперты отмечают, что успешного контрнаступления не будет, если у ВСУ не будет поддержки с воздуха,

– сказал он.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" подчеркнул, что Запад уже предоставил Украине помощи на 150 миллиардов евро, из которых 65 миллиардов евро – это военная помощь. Для НАТО крайне важно, чтобы все оружие было использовано эффективно.

"НАТО не будет выбрасывать деньги на ветер. Эффективность использования оружия будет зависеть исключительно от того, будет ли авиация. Пока ее нет, то не будет начинаться контрнаступление. Контрнаступление ВСУ однозначно произойдет. Следовательно, будет авиация. Это логика ведения войны", – убежден аналитик.

Клочок о предоставлении Украине F-16: смотрите видео

Подготовленные пилоты для истребителей F-16

Страны Запада неоднократно заявляли, что украинским пилотам нужно не менее полугода, чтобы научиться управлять самолетами F-16. Валерий Клочок вспомнил заявление американского лётчика Дэна Гемптона.

Гемптон управляет самолетами F-16, участвовал в боевых действиях в разных точках мира. Он рассмотрел вариант привлечения частных военных лётчиков для участия в борьбе с российской агрессией в Украине. Он сам готов сюда прилететь,

– заметил он.

Аналитик добавил: 11 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пригласил в иностранный легион ВСУ пилотов, умеющих управлять истребителями F-16.

Что известно об 11-м "Рамштайне"