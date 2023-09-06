Об этом 24 Каналу рассказал бывший старший офицер Службы внешней разведки КГБ Сергей Жирнов, заметив, что это была обычная встреча без каких-либо особых результатов. Это был так называемый "визит вежливости".

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Зачем Эрдоган ехал в Путин

Как считает Жирнов, с февраля 2023 года Эрдоган принял несколько решений, изрядно разозливших Путина. Теперь он попытался нормализовать отношения с диктатором, ведь Турция, к сожалению, заинтересована в некотором сотрудничестве с Россией в экономической сфере.

Известно, что страна-агрессорка строит на территории Турции АЭС по достаточно хорошим условиям. Эрдоган заинтересован в поставках российской нефти, а также – в дальнейших поездках туристов на турецкие курорты.

Взаимный интерес. Оба показали, что они значимы в международной политике. Путин получил картинку. Эрдоган мог получить определенные преференции. Наверное, ему удалось получить компенсацию в виде российского зерна. Турции все равно, кто ей снабжает зерно – Украина или Россия,

– утверждает Жирнов.

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Вероятно, Эрдоган тоже хотел узнать, в какой реальной форме находится Путин. Он был убежден, что на встречу не пришлют двойника. Эта информация будет полезна также западным разведкам.

Встреча Путина и Эрдогана: коротко