У Эрдогана гораздо сильнее позиция, чем у Путина, поэтому он приехал, чтобы удовлетворить свои интересы Такое мнение 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что российский диктатор нуждается в этой встрече, потому что его страна находится в изоляции.

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Путин в безвыходной ситуации

Эрдоган уже приглашал Путина к себе в Турцию, но последний побоялся ехать туда. Интересно, что Турция является страной НАТО, а как известно, так называемый российский президент всегда говорит, что воюет не с Украиной, а со всем Альянсом.

Во время встречи Эрдоган будет пытаться решить сложные вопросы, в частности вокруг Черного моря, и будет искать определенные выгоды для себя. Для Путина сегодняшняя ситуация безысходна.

Он в совершенно безвыходном положении: не может никуда уехать, с ним никто не хочет общаться из серьезных людей. Путин загоняет себя в еще большую изоляцию, но вместе с тем осознает, что для ведения войны Россия нуждается в иностранных компонентах.

– сказал Сергей Жирнов.

Он добавил, что Россия сейчас в таком состоянии, что вынуждена производить оружие даже не для того, чтобы наступать на Украину, а чтобы защищаться от контрнаступления, а для этого нужны иностранные компоненты. Кроме того, Путин должен встречаться с представителем страны НАТО, чтобы урегулировать с ним вопросы "серого импорта", электронных компонентов для производства ракет, дронов и другого оружия, потому что в России нет ничего высокотехнологичного.

"Россия "уникальна" страна, потому что объявила все страны НАТО своими врагами, но построила военную промышленность на компонентах от своих же врагов", – подчеркнул экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России.

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Эрдоган будет отстаивать свои интересы

Для турецкого президента прежде всего интересно зерновое соглашение, причем оно важно с обеих сторон: как от России, так и от Украины. Вероятно, Эрдоган хочет видеть себя "спасителем мира" от голода. К тому же, сегодня Турция действительно стала игроком, которого никто не может обойти ни в Европе, ни в Азии, ни на Востоке, потому что она занимает ключевую позицию в морях: Черном, Каспийском и между Черным морем и Средиземным.

Для Путина Эрдоган – это человек, у которого есть ключи от рая. Встреча нужна им обоим, но Путину больше, потому что его позиция только слабеет. Поэтому Эрдоган будет "выбивать" себе скидки на российскую нефть, природные ресурсы и на российское зерно,

– заметил Жирнов.

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