На самом деле освобождение политзаключённых – это лишь повод для приезда Келлога. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Петр Олещук, отметив, что Дональду Трампа безразлична судьба белорусских заключенных.

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Лукашенко пытается балансировать

Освобождение пленников режима было лишь поводом, а ключевых деталей разговора Келлога и Лукашенко мы до сих пор не знаем. Официально сообщалось, что переговоры длились 6 часов. Из этого понятно, что США выделяют определенную роль для белорусского диктатора.

Возможно, ему что-то предлагали, хотели чего-то в ответ. В последнее время Лукашенко пытается балансировать между различными геополитическими центрами. Он понимает, что ему достаточно трудно сохранять власть в нынешних условиях,

– сказал политолог.

Кроме того, Лукашенко понимает, что несмотря на то, что он постоянно поддерживал Путина – рано или поздно глава Кремля может прибегнуть к прямой аннексии Беларуси. Поэтому он пытается балансировать свою власть, усиливать отношения с Китаем.

Возможно, именно он инициировал переговоры с Келлогом, а для прикрытия решил провести освобождение политзаключенных. Не думаю, что в администрации Трампа кто-то действительно о них думал,

– добавил Петр Олещук.

Не стоит исключать, что после этой встречи США частично ослабят санкции с Лукашенко. Итак, вариантов развития событий есть много. Однозначно известно, что самопровозглашенный президент Беларуси не является самостоятельным игроком.

Напомним, спецпредставитель Трампа Кит Келлог прибыл в Беларусь 21 июня 2025 года. Он встретился с Александром Лукашенко в Минске. Белорусский диктатор сказал, что очень рад встрече и пообещал, что Кэллог будет находиться в безопасности, а никакой эскалации не будет.