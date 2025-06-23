Насправді звільнення політв'язнів – це лише привід для приїзду Келлога. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Петро Олещук, зауваживши, що Дональду Трампа байдуже на долю білоруських ув'язнених.

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Лукашенко намагається балансувати

Звільнення бранців режиму було лише приводом, а ключових деталей розмови Келлога й Лукашенка ми досі не знаємо. Офіційно повідомлялося, що переговори тривали 6 годин. З цього зрозуміло, що США виділяють певну роль для білоруського диктатора.

Можливо, йому щось пропонували, хотіли чогось у відповідь. Останнім часом Лукашенко намагається балансувати між різними геополітичними центрами. Він розуміє, що йому досить важко зберігати владу у теперішніх умовах,

– сказав політолог.

Крім того, Лукашенко розуміє, що попри те, що він постійно підтримував Путіна – рано чи пізно очільник Кремля може вдатися до прямої анексії Білорусі. Тому він намагається балансувати свою владу, посилювати відносини з Китаєм.

Можливо, саме він ініціював переговори з Келлогом, а для прикриття вирішив провести звільнення політв'язнів. Не думаю, що в адміністрації Трампа хтось справді про них думав,

– додав Петро Олещук.

Не варто відкидати, що після цієї зустрічі США частково послаблять санкції з Лукашенка. Отже, варіантів розвитку подій є багато. Однозначно відомо, що самопроголошений президент Білорусі не є самостійним гравцем.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув до Білорусі 21 червня 2025 року. Він зустрівся з Олександром Лукашенком у Мінську. Білоруський диктатор сказав, що дуже радий зустрічі й пообіцяв, що Келлог перебуватиме у безпеці, а ніякої ескалації не буде.