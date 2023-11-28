Делегация ЕС представит план гарантий безопасности для Украины на следующей неделе. Кроме того, Совет ЕС уже увеличил бюджет на тренировку украинских военных через Европейский фонд мира. Об этом сообщил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель после двусторонней встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Гарантии безопасности для Украины

Во время встречи Кулеба и Боррель обсудили долгосрочные обязательства ЕС для Украины. Европейский дипломат анонсировал визит представителей ЕС в Украину, где презентуют план гарантий безопасности Киеву.

На следующей неделе заместитель генерального директората по безопасности Службы по иностранным делам поедет в Киев и будет общаться с украинскими партнерами, таким образом, чтобы я передал эту информацию Европейскому Совету в конце года,

– сказал Жозеп Боррель.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в ЕС. По его словам, от этого выиграет не только Украина, но и другие государства, потому что тогда война на европейском континенте закончится.

Подготовка к заседанию Европейского Совета

Украинский министр провел двустороннюю встречу с Боррелем в ходе подготовки к заседанию Европейского Совета в декабре, где Киев ожидает "зеленый свет" от Брюсселя относительно начала переговоров о вступлении. Кулеба отметил, что предстоит еще много работы, чтобы это историческое решение в конце концов было принято в этом году.

"Мы будем продолжать работать с государствами-членами над тем, чтобы это произошло", – сказал Боррель.

Впрочем, во время заседания европейских лидеров в декабре будут решаться и другие вопросы. В их числе и принятие 12 пакета санкций против России. Жозеп Боррель заявил, что ЕС завершает работу над новыми ограничениями РФ. Верховный представитель Евросоюза осудил недавнюю российскую атаку на Киев и призвал государства-члены ЕС помогать Украине давать отпор агрессору.

Во время выходных мы увидели очередную массированную атаку. Насколько я знаю, это самая массированная атака беспилотников на Киев во время этой войны,

– сказал Боррель.

Дмитрий Кулеба отметил, что в новом пакете санкций есть предложения, направленные на подавление возможностей России производить ракеты и беспилотники.

"Мы с нетерпением ждем их принятия государствами-членами", – сказал Кулеба.

Также украинский министр ожидает, что европейские лидеры в конечном счете согласуют продление финансовой помощи для Украины в рамках Ukrainian Facility.

Дополнительные средства на тренировку украинских военных

Евросоюз выделил дополнительные средства на тренировку украинских солдат из Европейского фонда мира. Сумму увеличили на 194 миллиона евро – до 255 миллионов евро. Такое решение принял Совет ЕС из-за потребностей ВСУ и роста масштаба и сложности программы тренировок.

Жозеп Боррель отметил, что в рамках программы Евросоюз уже подготовил 34 тысяч украинских военных.

Это одна из наиболее успешных миссий, которую мы проводим. (...) Это крупнейший партнер в подготовке военнослужащих Украины,

– сказал Боррель.

В ЕС не чувствуют усталости от войны

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель ответил на вопрос, устала ли Европа от войны в Украине. Он заявил, что сейчас очень много больших "слонов в комнате", впрочем, медиа забывают о победах украинской армии.

О некоторых делах мы не говорим, скорее обращаем внимание на контрнаступление. Но идет экспорт зерна из Украины, который идет вдоль побережья. (…) Удалось оттолкнуть российский военно-морской флот и сейчас уже никто не говорит о вопросе экспорта зерна,

– сказал Боррель.

Он заверил, что не слышит каких-либо сигналов так называемой усталости со стороны государств-членов ЕС.

Украинский министр также заявил, что не испытывает давления со стороны партнеров насчет мирных переговоров с Россией.

Последние заявления Борреля