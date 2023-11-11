Так Жозеп Боррель констатировал тот факт, что столько помощи, как раньше получала Украина, не будет. Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что в заявлении главы дипломатии ЕС нет ничего нового.

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"Боррель говорит: "Помощи столько, как было – не будет". Мы и без него это понимали. Поэтому работают и государственные институты, чтобы привлекать большее финансирование", – сказал Клочок.

Он отметил, что недавно Конгресс США проголосовал за помощь Израилю. Однако, без Украины. При этом республиканцы говорили о том, что помощь будет и украинскому государству. Мол, там только не должно быть прямого бюджетного финансирования.

"Мы хотим больше контроля". Все, нет ничего. Чисто политика. Но об уменьшении помощи ни республиканцы, ни демократы не говорили,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

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Валерий Клочок отметил, что Запад на первом этапе полномасштабной войны России против Украины предоставил очень много военной и финансовой помощи украинскому государству. Поэтому, безусловно, такой объем помощи не может быть постоянным.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" добавил, что сейчас есть четкое понимание, как будет развиваться украинский военно-промышленный комплекс. Об этом говорил министр стратегпрома Украины.

В частности, должно увеличиться производство снарядов и бронированной техники. Однако, при этом, Запад все равно будет помогать Украине. При этом государство должно само развивать свою армию.

Поэтому абсолютно логично, что Запад будет оказывать помощь меньше. Но это не значит, что у Украины будет меньше возможностей сопротивляться. От слова "совсем",

– подчеркнул Клочок.

Сейчас в Европейском Союзе есть дискуссия о помощи украинскому государству. К тому же помощь США в 2024 году может быть меньше той, которую Украина получила в 2022 году.

"Это нормальный процесс. Не вижу никакой катастрофы", – сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

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