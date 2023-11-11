Так Жозеп Боррель констатував той факт, що стільки допомоги, як раніше отримувала Україна, не буде. Про це 24 Каналу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що у заяві глави дипломатії ЄС немає нічого нового.

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"Боррель говорить: "Допомоги стільки, як було, – не буде". Ми й без нього це розуміли. Тому працюють і державні інститути, аби залучати більше фінансування", – сказав Клочок.

Він зазначив, що нещодавно Конгрес США проголосував за допомогу Ізраїлю. Однак, без України. При цьому республіканці говорили про те, що допомога буде й українській державі. Мовляв, там лише не має бути прямого бюджетного фінансування.

"Ми хочемо більше контролю". Все, немає нічого. Суто політика. Але про зменшення допомоги ані республіканці, ані демократи не говорили,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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Чому в ЄС лунають такі заяви

Валерій Клочок зазначив, що Захід на першому етапі повномасштабної війни Росії проти України надав дуже багато військової та фінансової допомоги українській державі. Тому, безумовно, такий обсяг допомоги не може бути постійним.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" додав, що нині є чітке розуміння, як розвиватиметься український військово-промисловий комплекс. Про це говорив міністр стратегпрому України.

Зокрема, має збільшитися виробництво снарядів та броньованої техніки. Однак, при цьому Захід все одно допомагатиме Україні. При цьому держава має сама розвивати свою армію.

Тому абсолютно логічно, що Захід надаватиме допомоги менше. Але це не означає, що Україна матиме менше можливостей чинити спротив. Від слова "зовсім",

– наголосив Клочок.

Нині в Європейському Союзі є дискусія щодо допомоги українській державі. До того ж допомога США у 2024 році може бути менша за ту, яку Україна отримала у 2022 році.

"Це нормальний процес. Не бачу жодної катастрофи", – сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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