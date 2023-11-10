Про це заявила під час пресбрифінгу заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

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Ми продовжимо надавати пакети допомоги, вони просто стають меншими. Ми дуже просимо Конгрес ухвалити запит із додатковими асигнуваннями, який надіслав президент, аби ми могли надалі задовольняти потреби України на полі бою,

– сказала представниця Пентагону.

Вона також уточнила оцінки, які напередодні озвучили у Білому домі, щодо того, що США використали понад 95% із загальної суми 62,3 мільярда доларів, які були виділені на підтримку України від початку повномасштабної війни. За словами Сінгх, адміністрація вже використала всі фонди Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI) та має в резерві ще близько 1 мільярд на пакети PDA.

Україна не залишиться без допомоги

Ба більше, Сінгх додала, що Україна може розраховувати на підтримку й інших країн.

"Минулого місяця ми мали зустріч контактної групи – "Рамштайн", у середині листопада буде ще одне засідання. Союзники й партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну тим, що їй потрібно в боротьбі", – наголосила представниця міноборони США.

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