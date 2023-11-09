Радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що це є питання внутрішньої політичної дискусії. Він додав, що у Пентагоні залишилось 1,1 мільярда доларів на всі види допомоги Україні: військову, гуманітарну, економічну.

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США важливо продовжити свою роботу

Джон Кірбі говорить про це для того, щоб актуалізувати тему та підкреслити, що є виконавча влада, яка чітко фіксує, скільки залишилося грошей на всі проєкти щодо підтримки України.

Це кошти не лише ті проєкти, які пов'язані з військовою допомогою. Це взагалі на всю роботу, яку Сполучені Штати роками чи десятиріччями вели з нашою державою.

"У такий спосіб пан Кірбі показує, що для США важливо продовжити свою роботу щодо підтримки демократії в Україні. Я зараз навіть не про війну кажу. Сполучені Штати хочуть залишатись глобальним лідером. Вони для себе обрали певні напрямки роботи. Зокрема, демократизація низки країн, а саме колишнього Радянського Союзу", – підкреслив радник глави ОПУ.

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США розуміють хто є хто у світі

Це означає, що треба пришвидшити ухвалення фундаментальних рішень – обсяг допомоги Україні. США розглядають допомогу Україні та Ізраїлю в рамках єдиного пакета, тому що розуміють послідовність дій. І розуміють, хто є хто в тому, що сьогодні відбувається у світі.

Якщо США допомагають Ізраїлю, а при цьому Росія залишається з такими можливостями впливу, у ситуації, коли Україна не виграє війну, тоді проблема Близького Сходу не буде вирішена, і це стане дуже довгим витратним проєктом.

"Сьогодні США проведуть внутрішню дискусію один раз, потім другий. І найближчими днями вийдуть на фундаментальне рішення щодо допомоги Україні. А саме розблокування всіх видів підтримки України, не тільки військової. Адже є чимало допомоги, яку Сполучені Штати десятиріччями надавали Україні", – наголосив Михайло Подоляк.

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